El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó contra Javier Milei, presidente electo de Argentina, por su propuestas de campaña sobre temas como la salud y educación pública.

Al ser cuestionado sobre el triunfo de Javier Milei en Argentina durante su conferencia matutina de hoy 22 de noviembre, el presidente López Obrador dijo estar en desacuerdo con el pensamiento “conservador” y “reaccionario” y que se continúe con la política privatizadora en ningún país del mundo.

En este aspecto, también se pronunció en contra del autoritarismo, así como de la privatización de la educación y la salud: “no estoy de acuerdo el que la gente sólo tenga como opción para poder estudiar el pagar colegiatura y que solamente tenga la gente como opción para poderse curar el pagar a médicos o clínicas particulares”.

AMLO aseguró que la salud y la educación no son un privilegio, sino derechos de los pueblos. “¿Todo va a quedar al mercado? ¿Somos los seres humanos mercancías? El Estado tiene que cumplir con su responsabilidad social”, criticó.

AMLO critica propuestas de Javier Milei: “son clasistas, autoritarias y deshonestas”

Al recordar las propuestas de Javier Milei en Argentina, AMLO dijo que nunca estará a favor de ese tipo de políticas, a las que calificó de clasistas, autoritarias y deshonestas.

El presidente de México sostuvo que quienes promueven esas políticas “son muy corruptos” y “son los más ladrones del mundo”.

Dijo que no le interesa mantener relaciones con las personas que tienen esas concepciones políticas, aunque aclaró que principalmente se refiere a los ideólogos.

“Si puedo convivir con gente de la derecha, porque ellos no son los autores intelectuales”, expresó.

Ayer martes, López Obrador ya había expresado su postura tras la victoria de Milei en las elecciones presidenciales de Argentina; al respecto, refirió que la desición de la población de elegir a Javier Milei como su próximo presidente fue un “autogol”. Asimismo, en ocasiones previas, el mandatario había llamado “facho” al argentino.

Mañanera de AMLO (Andrea Murcia Monsivais / Andrea Murcia Monsivais)

¿Qué propone Javier Milei sobre la educación en Argentina?

En su campaña presidencia, Javier Milei presentó una serie de polémicas propuestas que la mayoría de la población argentina avaló con su voto en las pasadas elecciones.

Algunas de las más sonadas fueron: la dolarización de la economía, la eliminación de varios ministerios (dependencias federales), la libre portación de armas, el marcado de órganos y la privatización de la educación.

Y es que lo que propone Milei es que la educación en Argentina deje de ser obligatoria y gratuita para comenzar a manejarse mediante “vouchers” o cheques educativos que el Estado daría a las familias para que paguen la educación de sus hijos; es decir, un “subsidio a la demanda” si se considera la ideología de mercado.

De lo anterior, se señala que con el nuevo sistema que buscaría implementar Javier Milei la educación pasaría a ser vista como un “bien”, con el que se busca financiar la demanda (los alumnos) en lugar de la oferta (las escuelas).

Sin embargo, el propio presidente electo de Argentina ha admitido en entrevistas que no se pueden privatizar ni la educación ni la salud, dado que se requerirían reformas constitucionales (su partido no tiene mayoría en el Congreso) y no es implementable a corto plazo.