El papa Francisco le pidió al presidente electo de Argentina, Javier Milei, “sabiduría y coraje”, tras los resultados de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales del país sudamericano, la cual se llevó a cabo el 19 de noviembre.

Con el 91.81% de las mesas escrutadas, lo resultados de las elecciones en Argentina, anunciados cerca de las 20:30 horas, quedaron de la siguiente manera:

La Libertad Avanza, encabezada por el ultraderechista Javier Milei , obtuvo 55.89% de los votos

, obtuvo de los votos Unión por la Patria, encabezada por el ministro de Economía, Sergio Massa (de tendencia peronista) obtuvo el 44.1% de los sufragios

El candidato de Unión por la Patria reconoció los resultados de las elecciones la misma noche del 19 de noviembre, día en que se puso en contacto con Javier Milei para desearle éxito como presidente de Argentina.

“Me comuniqué con Javier Milei, el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años, lo felicité, le deseé suerte, y le propuse mañana mismo poner en marcha mecanismos de enlace y transición de cambio de gobierno, para el normal funcionamiento económico, social, político e institucional” Sergio Massa

El ministro de Economía explicó cuál fue el proyecto al que los argentinos decidieron no darle continuidad:

“Había dos caminos: nosotros elegimos, promover y defender la educación y la salud pública, la seguridad y el Estado, a la industria nacional, al trabajo, a las pymes, a los trabajadores con sus derechos, y a la unidad nacional” Sergio Massa

Elecciones Argentina 2023 (SDPnoticias.com / Especial)

Papa Francisco y Javier Milei sostienen diálogo “ameno y muy bueno”

El papa Francisco se comunicó vía telefónica con Javier Milei tras los resultados de las elecciones presidenciales en Argentina. De acuerdo con el equipo del presidente electo, el diálogo entre ambos fue “ameno y muy bueno”.

La conversación se dio cuando Javier Milei se encontraba grabando una entrevista televisiva, fue entonces cuando se recibió una llamada a través de Fabio Bartucci, oftalmólogo del Papa, por lo que tuvo que interrumpir la entrevista.

“El papa aseguró durante la conversación que la salud, la educación y la pobreza son temas muy importantes. Javier coincidió y le explicó que está convencido de que los cambios que planea hacer van a ser buenos para la población” Equipo de Javier Milei

En ese sentido, el papa Francisco expuso que Javier Milei necesitará “fuerza y coraje” para administrar el país sudamericano y, en ese sentido, el presidente electo de Argentina respondió:

“El coraje lo tengo, la sabiduría la estoy trabajando” Javier Milei

Javier Milei

AMLO reacciona por el triunfo de Javier Milei en Argentina: “Fue un autogol”

En relación al triunfo de Javier Milei en Argentina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó por los resultados de la elección presidencial. El mandatario consideró que esta decisión “no les va a ayudar” a los argentinos.

“Fue un autogol”, dijo el presidente de México en relación al país que ostenta el triunfo de la última Copa del Mundo de Fútbol, gracias a la selección que encabezó Lionel Messi, considerado uno de los mejores jugadores en la historia del deporte.

“Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión, aunque es algo que consideramos no les va ayudar, pero el pueblo es soberano aun con todos los elementos antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico y del poder político en todos lados, por ejemplo el control de los medios de información, el control mediático, impresionante en Argentina, en Chile, en todos lados en México, pero allá está peor, es muchísima la manipulación, para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol” AMLO

“Y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión del pueblo, con los gobiernos de derecha, no estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas, no estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha, la única doctrina”, expresó el presidente de México.