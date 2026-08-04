Emiten alerta roja por el Volcán de Fuego en Guatemala, autoridades declaran tres departamentos como zonas de mayor riesgo.

El Volcán de Fuego registró erupciones la noche del lunes 3 de agosto. Ante tal situación, el gobierno guatemalteco realiza labores de evacuación para mantener a salvo a los ciudadanos.

Estas son las zonas en alerta roja por el Volcán de Fuego en Guatemala

Autoridades declararon Alerta Roja en tres departamentos de Guatemala por la actividad del Volcán de Fuego que ha generado el avance de lava y ceniza:

Escuintla

Chimaltenango

Sacatepéquez

A nivel nacional se mantiene en Alerta Naranja, aunque hay monitoreo constante.

Volcán de Fuego en Guatemala (Especial)

Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), pidió a las comunidades que están en alerta roja evacuar la zona.

De igual manera, la CONRED estableció albergues para la población que fue desalojada de sus aldeas en las faldas del volcán.

Cerca de 500 pobladores de las aldeas El Porvenir y Las Lajitas fueron trasladados a un salón comunal del municipio de San Juan Alotenango.

El Volcán de Fuego sigue emitiendo material desde su cráter, provocando columnas de cenizas con alturas de entre 5,000 hasta 7,000 metros sobre el nivel del mar, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

De acuerdo con los recientes reportes, ante la actividad del Volcán de Fuego no se descarta que haya generación de corrientes de densidad piroclástica de largo alcance.

Por tal motivo, las autoridades han recomendado a la población que se mantenga alerta a las indicaciones que emita Protección Civil.