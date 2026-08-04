La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) de Guatemala declaró la alerta naranja tras el nuevo pulso eruptivo del Volcán de Fuego registrado la noche del 3 de agosto de 2026.

El Instituto Insivumeh confirmó que la actividad volcánica incluye explosiones, corrientes de lava y columnas de gases y ceniza, lo que obligó a evacuar comunidades cercanas.

El gobierno de Guatemala activó refugios temporales en San Juan Alotenango y suspendió clases en municipios aledaños, mientras se refuerzan medidas de seguridad ante posibles deslaves.

Guatemala evacua zonas de alto riesgo por Volcán de Fuego

Ante la alerta naranja del Volcán de Fuego, el gobierno de Guatemala activó la evacuación de la población en la zona de alto riesgo.

Los equipos de emergencia ya han trasladado a los habitantes de dos aldeas hacia refugios temporales, mientras que los centros de asistencia se han establecido en el casco urbano del municipio de San Juan Alotenango.

Por su parte, el Ministerio de Educación de Guatemala ordenó la suspensión inmediata de las clases presenciales en comunidades de dos municipios aledaños al Volcán de Fuego.

Asimismo, las autoridades de protección han pedido a la población protegerse y evitar la zona, pues además de los efectos del Volcán de Fuego podría haber posibles deslaves.