Agentes de ICE detuvieron a la influencer Tatiana Martínez; la sacaron de su Tesla en Estados Unidos mientras transmitía en TikTok.

La creadora de contenido colombiana fue retenida el 15 de agosto en Los Ángeles durante una transmisión en vivo, donde documentaba un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE.

Con más de 30 mil seguidores, Tatiana Martínez es reconocida en comunidades migrantes por denunciar abusos y alertar sobre redadas .

Influencer Tatiana Martínez (Instagram)

Video del arresto de la influencer Tatiana Martínez por el ICE

El video del arresto de la influencer Tatiana Martínez circula ampliamente en redes sociales.

Este muestra a oficiales retirándola de su vehículo Tesla mientras ella insistía en que no se resistiría.

Sin embargo, los agentes de ICE la esposaron, derribaron y finalmente la joven se desmayó, siendo trasladada en ambulancia bajo custodia.

¿Qué pasará con la influencer Tatiana Martínez?

La influenciar Tatiana Martínez fue llevada a un centro de detención, aunque hasta ahora se desconoce su paradero y si enfrentará un proceso de deportación.

Su detención generó una ola de mensajes de solidaridad en redes sociales y encendió la preocupación entre otros creadores que difunden información sobre inmigración.

Estos advirtieron que el hecho podría interpretarse como un mensaje de intimidación.

Asimismo, los testigos calificaron el uso de la fuerza como excesivo, ya que, según los videos, Tatiana Martínez no se resistió. Además, su vehículo fue incautado y remolcado .

E tanto, el ICE no ha emitido comentarios oficiales, mientras que la familia de la creadora de contenido sigue sin información precisa sobre su estatus.

Dean Cain y su polémica con el ICE

En paralelo, el actor colombiano John Leguizamo criticó duramente a Dean Cain, conocido por su papel en Lois & Clark: las nuevas aventuras de Superman, luego de que este anunciara que se integrará como voluntario al ICE.

John Leguizamo critica duramente a Dean Cain (Cortesía)

“¿Qué clase de perdedor se ofrece como voluntario para ser agente de ICE? ¡Qué imbécil!”, escribió Leguizamo en Instagram, agregando que Cain es un “has been”.