La ONU aprobó una iniciativa impulsada por países africanos para promover el uso de representaciones cartográficas que reflejen con mayor precisión las dimensiones reales de los continentes y territorios del mundo.

El debate gira en torno a la proyección de Mercator, uno de los sistemas más utilizados en mapas escolares y de referencia, pero también uno de los más cuestionados por las distorsiones que genera en regiones cercanas a los polos.

La medida busca fomentar una representación geográfica más equitativa y ajustada a la realidad territorial.

África (NASA)

África fue la que pidió a la ONU dejar de usar la proyección de Mercator en los mapas

Fue la Unión Africana, liderada por Togo, la que impulso la iniciativa en la ONU para que se deje de usar la proyección de Mercator y se muestre el tamaño real de África.

Señalando ante la ONU que “un mundo justo empieza por un mapa justo”, en palabras de Robert Dussey, ministro de Relaciones Exteriores de Togo, y representante de África .

Esto forma parte de la iniciativa “Equal Earth”, que busca que los mapas representen con mayor exactitud el tamaño de los países y continentes.

Un mapa actual tradicional presenta a zonas como la Antártida más grande que África, cuando en realidad el continente congelado es 14 veces más pequeño.

Aclarando que no piden que los mapas con escala de Mercator se eliminen completamente, pues reconoce que estos son necesarios en áreas como la navegación aérea y marítima.

Mapamundi (Especial)

Estados Unidos fue el único representante de la ONU que votó en contra de la iniciativa de África

La petición de África de un mapa más exacto fue aprobado prácticamente de manera unánime en la ONU, con 164 votos a favor, 6 abstenciones y 1 en contra.

El único país de la ONU que votó en contra de la iniciativa de África de un mapa más “real” fue Estados Unidos, considerando este un tema menor y que promueve una “agenda ideológica”.

Pues desvía la atención de los verdaderos problemas de paz, prosperidad y buenas relaciones; aunque algunos críticos creen que esta posición se debe a que en un mapa “real”, Estados Unidos sería más pequeño.

Por lo pronto los primeros en cambiar sus mapas serán los libros de geografía de Togo, como ejemplo para el resto de países del mundo.