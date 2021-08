‘Your Name’ cumple 5 años, ¿Por qué es uno de los anime más importantes?

En agosto de 2016 se estrenaría en Japón, ‘Kimi no Na wa’, ‘Your Name’, película de animación que se convertiría en una de las obras más importantes.

‘Your Name’ no sólo era bella estéticamente, sino que cambió todo el paradigma de cómo hacer películas en el mundo del anime.

Su historia, personajes, elementos fantásticos combinados con reales, entre muchas otras cosas, cautivaron al público de todo el mundo.

Reseña Cine: Kimi no Na wa (Your Name)

Esto hizo que, previo al fenómeno de ‘Demon Slayer: Mugen Train’, ‘Your Name’ fuera la película de anime más taquillera de la historia.

¿Qué es lo que hace tan especial a ‘Your Name’? ¿En realidad se trata de una obra cumbre o sólo fue sobrevalorada en su momento?

Veamos a la distancia todo lo que significó ‘Your Name’.

¿De qué trata ‘Your Name’?

‘Your Name’ destaca desde su historia, pues aunque se nos vende como una comedia romántica de colegio típica de anime, en realidad va más allá.

‘Your Name’ nos presenta a Taki y Mitsuha, dos adolescentes normales, que un día por azares del destino intercambian cuerpos.

Así, durante varios días y semanas, ambos experimentan en la vida del otro, al mismo tiempo que fortalecen un lazo que va de la amistad al enamoramiento.

Esto hace que desesperadamente se comiencen a buscar, pues quieren ir más allá de sólo encontrarse en sueños y comunicarse con notas.

Kimi no Na wa (Your Name) (Especial)

Sin embargo, ‘Your Name’ introduce un conflicto al saber que ellos jamás se podrán ver por culpa del espacio, el tiempo y un comenta que se desvió de su curso.

Makoto Shinkai, el director de ‘Your Name’, estableció el ritmo de la película en una escalada donde combina a la perfección la ciencia ficción y el romance.

Con un buen desarrollo de personajes que no caen en lo clichés clásicos del anime, de hecho se muestran como seres orgánicos y casi reales.

Otra cosa a destacar de ‘Your Name’ es que presenta muy bien la dualidad de Japón, con elementos tradicionales y casi rurales, empatando con la modernidad.

Your Name (TOHO)

Una muestra de ello es que ‘Your Name’ tiene de subtexto la leyenda del “Hilo Rojo del Destino”, que supuestamente une a dos personas a través de tiempo y espacio.

Los detalles en rojo los podemos ver sutilmente en toda la película, indicando la unión “predestinada” entre Taki y Mitsuha.

¿Por qué es tan importante ‘Your Name’?

Aunque a la distancia algunas personas han afirmado que ‘Your Name’ está sobrevalorada, la realidad es que la obra de Makoto Shinkai marcó un antes y un después.

El lanzamiento de ‘Your Name’ se dio exactamente con el cierre temporal de Studio Ghibli, máximo referente de la animación japonesa a nivel mundial.

Ghibli es conocido por dar esas películas “diferentes”; sin embargo, sus últimos proyectos fueron fracasos en taquilla y se alegó una pequeña baja en su calidad.

Con su retirada parecía que las denominadas “películas genéricas de anime” dominarían el mercado nuevamente.

Reseña Cine: Kimi no Na wa (Your Name)

Sin embargo, ‘Your Name’ retomó de cierta forma el testigo de Ghibli y le dio una nueva significación a las películas animadas de Japón.

Alejándose de elementos puramente fantásticos, ‘Your Name’ optó por presentar un mundo más cercano al Japón contemporáneo.

Basándose principalmente en las emociones y relaciones humanas, más que en grandes aventuras épicas; teniendo toques más introspectivos y personales.

Esto derivó en un nuevo estilo que fue replicado por otros estudios y creadores de Japón que buscaban hacer algo parecido a ‘Your Name’.

Your Name (TOHO)

Así tenemos obras como ‘Mirai no Mirai’, ‘Koe no Katachi’ y ‘Kimi no Suizō o Tabetai’, entre otras, que apelan a ese estilo más personal.

Incluso Hideaki Anno bebe mucho de ‘Your Name’ en el desarrollo de sus personajes para ‘Evangelion 3.0+1.0′.

Otra cosa a señalar es su revolución estética. Al día de hoy la animación de ‘Your Name’ se mantiene por encima del promedio.

CoMix Wave Films combinó de manera perfecta el estilo tradicional, con tonos de acuarela y elementos CGI. Dando un colorido nunca antes visto.

Your Name (CoMix Wave Films)

Tendencia que hasta el día de hoy se sigue replicando en varias películas animadas de Japón, como las ya mencionadas.

En su momento se consideró un robo que ‘Your Name’ no fuera siquiera tomada en cuenta para los Oscar, pues representó una revolución técnica y narrativa.

Nos guste o no, ‘Your Name’ es la película de anime más importante de los últimos 10 años con justa razón.

Felices 5 años a ‘Your Name’.