Después varias semanas de emociones en la Grieta del Invocador, Worlds 2022 de League of Legends está por vivir su final inédita con T1 y DRX como los equipos protagonistas.

T1 y DRX, ambas escuadras surcoreanas, se verán las caras en un enfrentamiento al mejor de cinco (Bo5) este 05 de noviembre en el Chase Center en San Francisco, California.

Se tratan de dos combinados con historias diferentes, pues T1 es uno de los máximos exponentes de LoL en el mundo, contando con el mejor jugador de la historia, Faker.

Mientras que DRX es el gran Caballo Negro de Worlds 2022, pues llega desde la Fase Play-Ins que se jugó en la CDMX, en algo que nadie esperaba.

A continuación te presentaremos un poco de cada uno de los equipos que estarán en la final de Worlds 2022.

T1 vs DRX en Worlds 2022 (Riot Games)

¿Qué es T1? El gran favorito a llevarse Worlds 2022

T1 es conocido dentro del ámbito de League of Legends como “El Mejor Equipo del Mundo”, llegan a Worlds 2022 como los máximos campeones de la especialidad con 3 Copas del Invocador.

Además entre sus filas milita Faker, quien es considerado como “El Mejor Jugador del Mundo”, siendo la estrella y cara de League of Legends entre los fans del juego.

No obstante, y a pesar de su domino en los esports, T1 no ha logrado consagrarse nuevamente en el Campeonato Mundial de League of Legends en 6 años.

En Worlds 2022 han demostrado un gran dominio desde la etapa de grupos, por ello se espera que se lleven el torneo sin muchos problemas.

Además corre el rumor que este sería el último Campeonato Mundial de League of Legends para Faker y desea retirarse con otra Copa en su registro.

Faker de T1 (@faker)

¿Qué es DRX? La “Cenicienta” de Worlds 2022

DRX es la gran sorpresa y para muchos la “Cenicienta” de Worlds 2022, pues nadie esperaba mucho de este equipo, quien llegó a la final desde la fase de Play-Ins en la Ciudad de México.

DRX es un equipo relativamente nuevo, fundado en 2019 y que solo había tenido una participación previa en Worlds, en la edición de 2020 donde fueron eliminados en cuartos de final.

Es por ello que no se apostaba mucho por ellos, dado que entraron en el Play-Ins, que es como el repechaje para llegar a la Fase de Grupos de Worlds.

Sin embargo, conforme avanzó el torneo demostraron que tenían argumentos para llegar a las últimas instancias dejando en el camino a Gen.G, otro equipo consagrado y favorito del público.

Además tenemos la historia de Deft, un jugador con la misma experiencia y edad que Faker; pero que no ha tenido suerte en los equipos que ha militado.

Ahora Deft estaría a un paso de lograr su primera Copa del Invocador, aunque frente a él tenemos toda la historia de T1.