La División de Honor, la máxima competición de League of Legends en México, ya tiene representante para el Regional Norte al coronar por segunda ocasión en 2022 a The Kings.

The Kings, que consiguiera el campeonato en el Apertura 2022 de la División de Honor de League of Legends, repitió la hazaña ante Atheris Esports, durante el evento especial Ubeat Live México.

No sólo eso, The Kings hizo valer su condición de favorito ante Atheris Esports, al barrer la serie con un contundente 3 a 0, dejando claro que son de lo mejor en League of Legends en el país.

Final División de Honor de League of Legends (LVP)

The Kings, inició el juego con una primera sangre al minuto dos; no obstante, Atheris Esports mostraría jugadas destacadas y obtendría los objetivos de los dragones; sin embargo, no fue suficiente y “Los Reyes” acabaron la partida en 24 minutos.

En la segunda partida, Atheris Esports consiguió la primera sangre; pero la ventaja que no sería aprovechada y gracias a una pelea por el heraldo, la balanza empezaría a inclinarse a favor de The Kings; que necesitaron media hora para eliminar al rival.

Atheris volvió a conseguir la primera sangre en la tercera partida; sin embargo, The Kings se fue haciendo del control del oro, lo que generó un impulso que no se detuvo hasta los 40 minutos, cuando cerraron su victoria.

The Kings podría ser el cuarto equipo mexicano en llegar a la LLA de League of Legends

Con el bicampeonato en la División de Honor de League of Legends, The Kings consigue su pase directo al Regional Norte, donde podrán optar por un pase a la LLA en la Promoción/Relegación.

De conseguirlo, marcaría un hito en la escena de League of Legends en México y América Latina, pues sería el tercer equipo mexicano en llegar a al torneo más importante de la región.

En 2020, Estral logró entrar a la LLA sin jugar la Promoción/Relegación, esto debido a la pandemia; el equipo obtuvo su lugar luego de que se abriera una plaza tras el abandono de Pixel Esports.

The Kings (LVP)

Posteriormente, en 2021, Team Aze tuvo el mejor año de un equipo de League of Legends en la región, al acceder a la LLA con una racha de más de 40 victorias consecutivas.

Y claro, no podemos olvidar a Rainbow 7, un clásico de la región que forma parte de los equipos inaugurales de la LLA y que siempre se encuentra en los primeros lugares.

Habrá que ver si The Kings confirma el dominio mexicano en League of Legends.