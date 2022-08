De nueva cuenta la escena competitiva mexicana de League of Legends se ve manchada por un escándalo, luego de que se acusara a Serenity, jugador de The Kings de tratar de amañar partidas.

En una serie de mensajes filtrados, se puede ver que Serenity estableció comunicación con gente de XTEN, señalando que les podría filtrar información de equipos contra los que jugaran la Promoción/Relegación.

Esto con el fin de que XTEN no eligiera a The Kings para jugar por el ascenso o permanencia en la LLA de League of Legends; con esto se daba a entender un beneficio mutuo.

Polémica de The Kings en League of Legends (Lucas Benaim)

XTEN podría asegurar su permanencia en el máximo circuito de League of Legends, mientras que The Kings tendría casi pactado el ascenso a la LLA al enfrentar a equipos débiles.

Hay que mencionar que Serenity se estaba adelantando a los hechos, pues el intercambio de mensajes se dio un mes antes de que The Kings ganara el Clausura 2022 de la División de Honor de League of Legends.

No obstante, el jugador de origen coreano estaba bastante seguro que The Kings lograría llegar a la Promoción/Relegación de League of Legends.

The Kings rompió el contrato de Serenity previo al escándalo de League of Legends

Tras revelarse lo anterior, The Kings emitió un comunicado donde aseguran que Serenity fue liberado de su contrato en el mes de julio, mucho antes de que se supiera el escándalo de League of Legends.

Mencionan que Jeong Min-seok, nombre real de Serenity, actuó por su cuenta sin consultar a nadie del staff de The Kings; además que el equipo fue advertido de este amaño por la misma gente de XTEN.

Asimismo, The Kings menciona que Serenity también fue sacado del equipo por su nulo aporte, además de llegar con mentiras, pues el jugador aseguró hablar inglés, cosa que no era cierta.

Comunicado The Kings sobre polémica en League of Legends (The Kings/Lau Agnolin)

Las declaraciones de The Kings se ven sustentadas por una hoja de embarque de Serenity, donde se confirma que regresó a Corea del Sur en julio de 2022.

Tras esto, Serenity desactivó todas sus redes sociales y se ha negado a dar declaraciones acerca de lo sucedido en la Promoción/Relegación de League of Legends.

No obstante, fans, comentaristas, periodistas de esports y gente relacionada a equipos de League of Legends, han pedido a Riot y la LLA que se haga una investigación a fondo a The Kings por lo sucedido.

Con información de The Kings, Lucas Benaim y Lau Agnolin.