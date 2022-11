Llegó el día, tras más de un mes de competencia la final de Worlds 2022 de League of Legeds entre T1 y DRX, está a unas horas de celebrarse en el Chase Center de San Francisco.

Worlds 2022 es el evento de esports más grande del año, de ahí que Riot Games esté preparando toda una celebración a su alrededor, sobretodo después de dos años de pandemia.

Aunque los campeonatos de League of Legends nunca se cancelaron en realidad, sí se tomaron diversas medidas cautelares, como cancelar las giras por varios países y prohibir presencia del público.

Worlds 2022 será el regreso triunfal del LoL a los escenario de esports, por ello aquí te tenemos toda la información al respecto.

Copa del Invocador de Worlds 2022 (Riot Games)

¿Cuándo y a qué hora será la final de Worlds 2022?

La final de Worlds 2022 se llevará a cabo el próximo 5 de noviembre a las 6:00 PM , hora de la CDMX, teniendo una transmisión en vivo para todo el mundo.

Hay que mencionar que las partidas no iniciarán en punto de la hora marcada, pues previo a esto se tendrá la ceremonia de apertura con diversos invitados.

Worlds 2022 (Riot Games)

Durante la ceremonia de apertura de Worlds 2022 tendremos a Jackson Wang con el tema “Fire to the Fuse”, que sirve de tema para la nueva línea de aspectos Empíreos de “League of Legends”.

También estarán Louis Leibfried y Edda Hayes, miembros del colectivo 2WEI, colaborando en la presentación que dará inicio al evento.

Sin embargo, la figura principal será Lil Nas X, el “presidente de League of Legends”, quien interpretará el tema “Star Walkin”, que es el himno oficial de Worlds 2022.

La primera partida entre T1 y DRX del campeonato mundial de League of Legends iniciaría a eso de las 6:30 PM o 7:00 PM.

¿Dónde ver la final de Worlds 2022?

Riot Games ha echado la casa por la ventana con la final de Worlds 2022, pues además del evento presencial y las transmisiones en vivo por streaming, habrá una tercera forma del ver la partida entre T1 y DRX.

Vayamos por partes, podrás ver la final de Worlds 2022 a través de los canales oficiales de Youtube y Twitch de Riot Games en América Latina; estos son:

https://www.youtube.com/c/lla

https://www.twitch.tv/lla

La transmisión empezará en punto de las 6:00 PM del 5 de noviembre, no se ha mencionado si habrá casters en español; pero es casi un hecho que así será.

Worlds 2022 (Riot Games)

Ahora bien, la otra opción para ver la final entre T1 y DRX en Worlds 2022 será en el cine; así es, Riot Games pasará el evento en pantalla grande en varias partes del mundo, incluido México.

Worlds 2022 se podrá ver en Cinépolis de prácticamente todo el país; los boletos ya están a la venta y por lo que pudimos revisar, aún quedan bastantes entradas.

Los boletos para ver Worlds 2022 en Cinépolis tienen un costo de 300 pesos. La función empezará a las 5:00 PM , una hora antes de que inicie la transmisión oficial.