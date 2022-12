Uno de los streamers más populares de Twitch, sin duda alguna es El Mariana, a quien ahora un fan lo hizo llorar.

Osvaldo Palacios Flores, mejor conocido como El Mariana de 24 años de edad y quien cuenta con 6 millones de seguidores en su canal principal, un fan lo hizo llorar.

Y es que, en uno de sus directos, El Mariana estuvo hablando con uno de sus seguidores, quien le reveló que era una inspiración para él.

En ese momento, El Mariana no pudo más con el sentimiento y un nudo en la garganta se le formó, mientras decía que para él era un logro llegar a tantas personas y que se expresaran así de él.

“Yo sé que triunfé como creador y se lo he dicho a muchos, no es el dinero, no es la fama; es simplemente que mucha gente me quiere y soy una persona muy amorosa y realmente lo agradezco bastante”

El Mariana