Una cosplayer fue arrestada en Taipei por exhibicionismo y faltas a la moral, al tomarse fotos sin ropa interior en vía pública.

El cosplay puede ser una actividad que te puede llevar a la cárcel, no lo decimos por la iniciativa de derechos de autor en Japón, sino por lo sucedido con una cosplayer que acaba de salir de prisión luego de ser arrestada en la expo Fancy Frontier 2020 en Taipei, acusada de exhibicionismo y faltas a la moral.

Resulta que la joven cosplayer de origen taiwanés decidió no portar ropa interior para ir al evento, cosa que se hizo evidente en una sesión de fotos al aire libre, donde levantó su falda mostrando genitales y glúteos tanto a fotógrafos como transeúntes.

Lo anterior va en contra de las leyes locales, por lo que las autoridades procedieron a remitirla a la estación de policía más cercana, bajo los cargos anteriormente mencionados, siendo condenada a pasar 3 meses en prisión y pagar una multa.

Fancy Frontier establece medidas para cosplayers

Ante lo sucedido, organizadores de Fancy Frontier declararon que su evento cuenta con regulaciones para cosplayers, mismas que incluyen no portar atuendos demasiado sugerentes o que revelen partes como glúteos, genitales o pecho, tanto para hombre como para mujeres; aún así trajes de baño de casi cualquier tipo están permitidos.

No obstante, señalan que aunque los y las cosplayers sí siguen todas las reglas dentro del evento, no pueden controlarlos fuera de los límites del inmueble donde se lleva a cabo la convención. Muestra de ello es que la joven arrestada no mostró que no llevaba ropa interior hasta que se alejó lo suficiente del lugar donde se realizaba la expo.

Reglas Cosplayer Fancy Frontier

En su defensa ella señaló que desde hace mucho tiempo no usa ese tipo de prendas y no tiene problema con que la gente se dé cuenta de ello; no obstante, autoridades señalan que una cosa es que alguien lo note por accidente y otra levantarse la falda por voluntad en medio de un grupo de fotógrafos.

Esta no es la primera vez que una cosplayer se mete en problemas con las autoridades de Taiwán o Taipei, en 2012 una joven japonesa también fue arrestada por mostrar sus glúteos en público.

Con información de Kotaku.