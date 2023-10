Super Mario Bros. Wonder es uno de los juegos de Nintendo más esperados, el cual contará con varias referencias y personajes especiales, como muestra su nuevo tráiler.

En un tráiler para Japón, Nintendo presentó a un nuevo personaje para Super Mario Bros. Wonder, el cual sorprendió a varios fans.

Sin embargo, a este no lo podrás elegir como a Mario y sus amigos, de hecho no sabemos cuánto tiempo aparecerá en pantalla o sólo será una pequeña referencia.

Pues se trata de un enemigo clásico de la saga, no de uno de los amigos del fontanero, de ahí que no sea parte del elenco protagonista.

¿Quién es el nuevo personaje de Super Mario Bros. Wonder que aparece en el tráiler?

Si no lo notaste en el anterior tráiler, el nuevo personaje para Super Mario Bros. Wonder se trata del Ninji.

Podemos ver a los Ninjis casi al final del tráiler japonés de Super Mario Bros. Wonder, están parados en unos bloques hasta arriba de un nivel que tiene un telón de fondo.

Por la duración del promocional, no sabemos mucho de la función de estos personajes en el juego, aunque parece que sólo están de adorno.

Tendremos que esperar a que salga el título de Nintendo Switch para saber más de la naturaleza de estos.

Ninji en Super Mario Bros. Wonder (Tomada de Video)

¿Quiénes son los Ninjis? Los nuevos personajes de Super Mario Bros. Wonder

Si no eres un gran seguidor de años de la franquicia, tal vez no tengas mucha idea de quiénes son los Ninjis que aparecen en el tráiler de Super Mario Bros. Wonder.

Bueno, los ninjis originalmente son personajes de Doki Doki Panic, el juego que fue convertido en Super Mario Bros. 2 en occidente.

En ese juego eran enemigos al servicio del villano Wart, los cuales te atacaban en varios de los escenarios; ya sea saltando para impedir el paso o embistiendo a Mario y compañía.

Hay que mencionar que su diseño era diferente en ese juego, al que vemos en Super Mario Bros. Wonder; en el título de NES parecían pequeños demonios.

Mientras que ahora son más “rechonchos”.

Ninjis en Super Mario Bros. 2 (Nintendo)

Con información de Nintendo