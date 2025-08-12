Disney+ anunció el lanzamiento de Twisted Wonderland, el primer anime 100% original producido por y para la plataforma de streaming.

No solo eso, pues Twisted Wonderland ya tiene fecha de estreno en Disney+ y llegará en este mismo 2025, para sorpresa de todos los fans del servicio.

¿Cuándo se estrena Twisted Wonderland en Disney+?

Twisted Wonderland se estrenará en Disney+ el próximo 29 de octubre de 2025.

De momento, no se ha mencionado si esta primera temporada de Twisted Wonderland llegará completa en su día de estreno o si vendrá en formato semanal.

Twisted Wonderland (Disney)

Igualmente, no se dio a conocer el número de capítulos que tendrá este anime en Disney+, aunque se espera que sea una temporada de por lo menos 10 episodios.

Aunque ya se confirmó que en total serán tres temporadas, para abarcar toda la historia.

Hay que aclarar que al ser un anime original de Disney, el primero que realizan, no estará disponible en otras plataformas de distribución.

Además, tampoco se podrá ver en los canales de televisión de la marca.

Esto a pesar de que Aniplex es el distribuidor oficial del videojuego en el que se basa la historia y personajes de Twisted Wonderland de Disney+.

Twisted Wonderland (Disney)

¿De qué trata Twisted Wonderland? El primer anime de Disney+

Twisted Wonderland de Disney+ nos contará la historia de Yuu, un joven común y corriente que de repente se ve absorbido por un espejo mágico, el cual lo transporta a la escuela Night Raven College.

Ahí conocerá al director de la escuela, así como a 7 de los alumnos de la institución, todo mientras trata de regresar a su casa.

Lo interesante de Twisted Wonderland es que los personajes están basados en villanos de Disney.

La obra fue desarrollada por completo por Yana Toboso, creadora del popular anime Black Butler, aunque para la adaptación al anime se recurrió a los estudios Yumeta Company y Graphinica.

Se espera que la serie mantenga la calidad visual del videojuego, pues este destaca bastante, a pesar de contar con pocas cinemáticas.