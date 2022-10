Los vehículos son parte importante de Grand Theft Auto, y así como hay trucos de GTA 5 para invencibilidad y armas, también existen para conseguir autos y motos.

Precisamente nos centraremos en las últimas, pues son de las más solicitadas por los jugadores de GTA 5, debido a que son más efectivas para huir.

Existen dos motos en GTA 5 que podemos obtener mediante trucos, ingresando códigos en todas las versiones del juego (PlayStation, Xbox y PC).

Toma en cuenta que no podrás usar el truco de la moto en GTA 5 si estas realizando una misión.

GTA 5 Moto (Rockstar)

Truco de GTA 5 para conseguir la moto en PlayStation y Xbox

Como con otros trucos de GTA 5, el que implica a la moto (o motos) se introduce presionando una serie de botones en el control, sea de PlayStation o Xbox.

Asimismo, no necesitas pausar el juego o hacer algo especial para que los códigos funcionen en tu copia de GTA 5.

Finalmente te recordamos que estos códigos funcionan en cualquier versión de GTA 5 de PlayStation y Xbox.

Aquí tienes los trucos de GTA 5 para las motos:

PlayStation

Motocicleta de motocross Sánchez: Presiona Círculo, X, L1, Círculo, Círculo, L1, Círculo, R1, R2, L2, L1, L1

Motocicleta PCJ-600: Presiona R1, Derecha, Izquierda, Derecha, R2, Izquierda, Derecha, Cuadrado, Derecha, L2, L1, L1

Xbox

Motocicleta de motocross Sánchez: Presiona B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB

Motocicleta PCJ-600: Presiona RB, Derecha, Izquierda, Derecha, RT, Izquierda, Derecha, X, Derecha, LT, LB, LB

GTA 5 Moto (Rockstar)

Truco de GTA 5 para conseguir la moto en PC

En PC también es posible hacer el truco de GTA 5 para obtener las motos; aunque con un cambio significativo.

Aquí no ingresas los códigos mediante el control, si no a través del teléfono de alguno de los personajes principales, no importa cuál de estos sea.

Estos son los trucos de GTA 5 para conseguir las motos en PC:

Motocicleta de motocross Sánchez: Introduce 1-999-633-7623 en el teléfono

Motocicleta PCJ-600: Introduce 1-999-762-538 en el teléfono