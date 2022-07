Luego de confirmar que Kamala Khan es la primer mutante en el UCM, existe el rumor de que Marvel Studios estaría desarrollando un nuevo proyecto de los X-Men bajo el nombre ‘The Mutants’.

De acuerdo a Deadline , ‘The Mutants’ sería el título provisional del proyecto en el cual trabaja Marvel Studios para los X-Men y el cual podría ser anunciado en la San Diego Comic-On 2022.

Se dice que el título provisional de ‘The Mutants’, proyecto que se estaría desarrollando para la franquicia de los X-Men, lleva ese nombre por cuestiones de género.

Y es que en la década de los 60, ‘The Mutants’ era el nombre con el que originalmente el cómic saldría, pero Stan Lee decidió cambiarlo a X-Men ya que la gente no estaba familiarizado con el primero.

‘The Mutants’ podría llegar a los cines en 2024

Aparentemente, Marvel Studios ya trabaja en un proyecto para incluir a los X-Men en el Universo Cinematográfico de Marvel bajo el nombre de ‘The Mutants’ y podría llegar a cines en 2024 .

Y de hecho, aseguran que Kevin Feige está listo para presentar el proyecto este fin de semana en la San Diego Comic-On 2022 -aunque se dice que las mayores sorpresas de Marvel serán en la D23-.

Cabe recordar que el primer mutante oficial del UCM presentado fue Kamala Khan en la serie ‘Ms. Marvel’, en donde su origen de Inhumana en los cómics fue cambiado.

Además, en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, el profesor Charles Xavier (Patrick Stewart), apareció oficialmente como líder de los X-Men.

Patrick Stewart como Charles Xavier (20th Century Studios)

No se ha confirmado el anuncio de ‘The Mutants’ en la San Diego Comic-On 2022

Un nuevo rumor apunta a que en la SDCC2022, Kevin Feige podría anunciar su próximo proyecto con respecto a los X-Men llamado ‘The Mutants’, aunque esto no ha sido confirmado.

Sin embargo, sería cuestión de tiempo para que Marvel Studios anuncie de manera oficial algún proyecto para la inclusión de los X-Men en el UCM ante la euforia de los mismos.

De momento, no se ha confirmado o negado nada sobre la posible presentación de ‘The Mutants’, nombre clave para los X-Men, en la SDCC2022 o próximamente, pero es un hecho que lo harán tarde o temprano.

Ya que la franquicia de los X-Men, es una de las más importantes de Marvel Comics y cuyos derechos regresaron tras las populares películas de Fox, sean parte del UCM.