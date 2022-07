El final de temporada de ‘Ms. Marvel’ ha llegado, y ha revelado una gran conexión con los X-Men, dándoles entrada oficial al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Esta nota contiene spoilers.

Este miércoles 13 de julio ha llegado el final de temporada de la serie ‘Ms. Marvel’, la última serie producida por Marvel Studios y distribuida en Disney+.

Y, aunque ha sido una serie que la crítica ha amado desde sus inicios, el rating no ha sido tan amable con ‘Ms. Marvel’ pues, se sabe que ha sido la serie con su debut más bajo.

Sin embargo, este último capítulo del final de temporada de ‘Ms. Marvel’ ha logrado atrapar a la audiencia gracias a una revelación impactante para todos aquellos fans de los X-Men y el UCM.

‘Ms. Marvel’ cambia su origen de Inhumana a Mutante

El final de temporada de ‘Ms. Marvel’, ha provocado toda una ola de reacciones en los usuarios, especialmente por su conexión con los X-Men y su entrada oficial al UCM.

Hacia el final de ‘Ms. Marvel’ y tras una intensa batalla final en donde se ha ganado a la gente y al fin se revela el porqué de su nombre de superheroína, Kamala Khan ( Iman Vellani ) se despide de su amigo Bruno quien irá a CalTech.

Sin embargo, Bruno (Matt Linz) le revela que hay algo diferente en la estructura de su ADN, “ una mutación” y, en seguida, la música de los X-Men de la serie animada de los 90 , comienza a sonar.

Al final de ‘Ms. Marvel’, Kamala Khan simplemente le responde a Bruno sobre su nueva condición mutante:

“Da igual, solo es otra etiqueta” Kamala Khan en ‘Ms. Marvel’

Cabe mencionar que en los cómics, ‘Ms. Marvel’ obtiene sus poderes al ser expuesta a la neblina de los Inhumanos , los cuales les otorga sus poderes.

Pero, en este caso se ha revelado que el origen del poder de ‘Ms. Marvel’ radica en su genética, es decir, convirtiéndola oficialmente en la primera mutante en el UCM de la Tierra 616.

Usuarios reaccionan a los nuevos orígenes de ‘Ms. Marvel’

El final de temporada de ‘Ms. Marvel’ ha hecho una impactante revelación, por la cual todos los fans y usuarios en redes sociales han quedado sorprendidos: Kamala Khan es una mutante.

Es decir que Kamala Khan se vuelve la primera mutante oficial de la Tierra 616 del UCM, ya que, como recordarán, en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, Charles Xavier debutó de la mano de Patrik Stewart.

Habrá que esperar para saber qué planes tiene Marvel y Kevin Feige para el ingreso de los X-Men, ya sea en la película de The Marvels con Brie Larson el próximo 28 de julio del 2023 o en otras producciones.

Que, respecto a Brie Larson como Carol Danvers o Capitana Marvel, hace un pequeño cameo en ‘Ms. Marvel’, dando entrada a la próxima película de The Marvels.

De momento, la próxima serie en estrenarse dentro de la plataforma de Disney+ será ‘She Hulk’ con Tatiana Maslany para el próximo 17 de agosto del 2022.

