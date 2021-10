Marvel estaría desarrollando una serie de Magneto para Disney+

Un nuevo rumor llega diciendo que Marvel y Disney+ estaría desarrollando una serie de Magneto, uno de los villanos más icónicos de los X-Men.

De acuerdo a We Got This Covered , Marvel y Disney+ estarían desarrollando una serie de Magneto, uno de los personajes más importantes dentro del universo de los X-Men.

La introducción de Magento se había estado rumorando desde que se anunció que Evan Peters estaría en ‘ WandaVision ’.

Muchos fans incluso se emocionaron ante la posibilidad del universo mutante en Marvel y Disney+ con la introducción del padre canónico de Wanda y Pietro.

Aunque al final no apareció Magneto y el Quicksilver de Evan Peters quedó desperdiciado en la serie de Disney+.

Magneto (Marvel)

La serie de Magento reiniciaría la franquicia de los X-Men

La nueva información que cita WGTC es que la nueva serie de Magneto que se estaría desarrollando en Marvel para Disney+, podría reiniciar la franquicia mutante de los X-Men.

Además de ser un proyecto interesante para introducir a uno de los villanos -o antihéroes- más populares e icónicos de Marvel.

De momento, la información permanece en calidad de rumor, por lo que aún no existen opciones sobre qué actor podría interpretar a Magneto, el amo del magnetismo , en esta nueva y posible serie de Disney+.

Cabe recordar que en el Universo Fox, Magneto ha sido interpretado por dos actores: Sir Ian McKellen y Michael Fassbender para su versión joven.

Y a ambos actores se les ha alabado su interpretación como Magneto, uno de los villanos clásicos de los cómics de Marvel, por lo que sería difícil para el público ver otros rostros en el papel.

Magneto y Charles Xavier (Disney/FOX)

La serie de Magneto sería una historia de origen sin relación con las películas pasadas

Aunque, de ser ciertos los rumores sobre el posible desarrollo de una serie de Marvel sobre Magneto para Disney+, lo más lógico sería que un nuevo actor tomara el manto -o el casco- del mutante.

La información que ha esparcido estos rumores sobre una posible nueva serie de Magneto, asegura que sería una historia de origen del personaje.

Misma que no tendría conexión con lo que ha pasado con el personaje de Magneto en las películas o series anteriores de Fox, aunque sí tendría a Polaris en un papel secundario.

El personaje de Lorna Dane , también conocido como Polaris es la tercera hija canónica de Magneto en los cómics.

Este personaje ya apareció en la serie de televisión de Fox llamada ‘ The Gifted ’ con la actuación de Emma Dumont, quien interpretó a la hija de Magneto y quien también posee poderes magnéticos al igual que su padre.

Sin embargo, esta serie terminó siendo cancelada tras finalizar su segunda temporada, serie que muchos habían alabado al igual que la serie de ‘ Legion ’, también del universo X-Men.