El final de ‘Ms. Marvel’ sorprendió a todo el mundo al revelarse que los poderes de Khamala Khan sería parte de una mutación, dando pie a la posible llegada de los X-Men al MCU.

Sin embargo, esta revelación en ‘Ms. Marvel’ con los X-Men, también significaría la posible muerte de todo lo relacionado a los Inhumans en el MCU.

Iman Vellani como Kamala Khan en Ms. Marvel (Disney+)

Y es que como si se tratara de justicia poética, los Inhumans que fueron usados para reemplazar a los X-Men, ahora serían hechos a un lado por los mismos mutantes.

Aquí tienes la triste historia de los Inhumans dentro de Marvel y el MCU.

Adiós mutantes, hola Inhumans

Corrían los años de 2013-2014 cuando Marvel, ya centrada casi en su totalidad en sus películas, decidió hacer uno de los movimientos más arriesgados en sus cómics; reemplazar a los X-Men con los Inhumans.

Si bien los X-Men no iban a ser cancelados en sus cómics, poco a poco se comenzó a reescribir la historia de los mutantes, dejándolos un poco de lado en favor de los Inhumans.

Esto se pudo ver en el evento ‘Inhumanity’, donde se reveló que gran parte de los seres en la Tierra no eran mutantes o humanos, sino Inhumanos, los cuales despertaron sus habilidades gracias a la niebla terrigen.

La principal representante de este cambio fue precisamente ‘Ms. Marvel’, Khamala Khan, quien adquirió la habilidad de modificar su cuerpo tras se expuesta a la niebla, revelándose como una Inhumana.

Ms. Marvel Inhuman (Marvel)

No sólo eso, durante la misma ‘Inhumanity’ se dio a conocer que los Inhumans, liderados por Black Bolt, eran la última defensa de la Tierra ante una amenaza cósmica.

Además, tuvimos después el evento ‘Inhumans vs X-Men’, que tenía de trasfondo esta revelación, donde los Hijos del Átomo vieron amenazada su ya de por sí precaria situación en el mundo.

La razón detrás de todo este movimiento a favor de los Inhumans fue el boicot que hicieron Marvel y Disney en contra de Fox, quien tenía en ese entonces los derechos de X-Men y Los 4 Fantásticos.

Marvel y Disney básicamente no le daría más promoción a estos personajes al no poder explotarlos a placer dentro del MCU, por lo que borraron cualquier cosa que los ligara a su proyecto cinematográfico.

Inhumans vs X-Men (Tomada de Video)

Marvel canceló los cómics de ‘Los 4 Fantásticos’, Wanda y Pietro dejaron de ser mutantes, se desterró a los X-Men, y se dio esta promoción a favor de los Inhumans como el nuevo equipo de “inadaptados”.

Inhumans y su fallida película

Marvel apostó todo por Inhumans, al grado que en 2015 el propio Kevin Feige reveló que había una película de estos personajes en desarrollo, la cual saldría en noviembre de 2018.

Esto dentro del plan primario de la Fase 3 del MCU, donde se manejaron películas como ‘Capitán América: Serpent Society’ e ‘Infinity War II’, que se convirtieron en ‘Civil War’ y ‘Endgame’.

Sin embargo, de la noche a la mañana la película de los Inhumans murió, en el mismo 2015 Marvel anunció la película de ‘Ant-Man and the Wasp’, la cual ocuparía el lugar de los Inhumanos.

No se mencionó nada del por qué de este cambio, aunque diversas fuentes afirmaron que se debía al riesgo que representaba ‘Inhumans’, al ser la producción más débil de esa Fase 3.

Inhumans (Marvel)

Si bien Marvel ha logrado colocar en el gusto de la gente a personajes no tan mediáticos, se consideró que ‘Inhumans’ era algo innecesario para ese momento del proyecto.

Basta decir que su plan de posicionar a los Inhumans no iba del todo bien, pues la gente no parecía estar interesada en el equipo y concepto detrás.

Esto a pesar de los cómics y que los Inhumans eran parte importante de ‘Agents of SHIELD’, serie de Marvel que retomaba varias cosas y personajes del MCU, la supuestamente era canónica.

Sin embargo, hasta su cancelación, jamás se vio una repercusión real de lo sucedido en ‘Agents of SHIELD’ en las películas de Marvel, y eso incluía a los Inhumans.

‘Inhumans’: La peor serie de Marvel

Tras todo esto, Marvel decidió transformar ‘Inhumans’ en una serie, dando la licencia a ABC para que hiciera algo con los personajes; supuestamente este proyecto también era canon.

El resultado fue el peor producto relacionado al MCU que se haya visto hasta ahora; ‘Inhumans’ llegó a tener “0″ de calificación en diversos portales especializados.

Las actuaciones de ‘Inhumans’ eran malas, los efectos pésimos y la producción en general denotaba todas sus carencias.

Inhumans (ABC/Marvel)

‘Inhumans’ sólo duró una temporada y Marvel se olvidó de todo esto rápidamente, siguiendo con sus películas y dando los primeros pasos para entrar directamente a las series.

‘Inhumans’ fue olvidada por todo mundo, hasta ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, donde Anson Mount retomó su papel como Black Bolt; aunque con un pésimo manejo.

Black Bolt murió a manos de Wanda en tan sólo un par de minutos, siendo una aparente metáfora de lo que le pasaría a los Inhumans en ‘Ms. Marvel’.

‘Ms. Marvel’ y la muerte de los Inhumans

Y llegamos a la mencionada ‘Ms. Marvel’; con la revelación de Khamala como mutante, se está dando el mensaje que los Inhumans no importan para el MCU actualmente.

Lo cual es un movimiento acertado, pues ya ha quedado demostrado que a nadie le importan los Inhumans, mientras que los X-Men, a pesar de todo, se mantienen en el gusto de las personas.

Hacer a Khamala una mutante en lugar de Inhuman le da una mayor relevancia a una serie que no explotó todo su potencial, en la opinión de muchos espectadores.

¿Qué pasará con los Inhumans en el MCU? ¿Regresarán? De momento no parece que haya intención de que Black Bolt y compañía se vuelvan a ver en el cine o series relacionadas.

Foto: Marvel (Foto: Marvel)

El MCU parece encaminado a recuperar personajes con los que no se había podido trabajar, como Los 4 Fantásticos, X-Men y Blade.

Claro, no podemos descartar que volvamos a ver a los Inhumans; pero pasaría un largo rato antes de que eso sucediera, y es posible que esta sea la última carta que quiera jugar Marvel.

Mucho se ha hablado de la capacidad de Marvel de hacer interesantes a personajes con muy poca relevancia mediática, como Ant-Man, Guardianes de la Galaxia e incluso Black Window.

Sin embargo, para toda regla hay una excepción y esa es Inhumans; a pesar del boicot y reiterados intentos para que la gente los tomara en cuenta, los Inhumanos jamás encontraron su lugar en el MCU.