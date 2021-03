Marvel ya planearía el reboot de X-Men bajo el nombre ‘The Mutants’

‘The Mutants’ sería el reinicio de la franquicia de los X-Men



Desde la compra de Fox por parte de Disney, muchos de los fans de personajes como los X-Men se han estado preguntando cuándo presentarán a estos icónicos personajes en el Universo Cinematográfico de Marvel y ahora, un nuevo reporte indicaría que esto ya se estaría planeando en las oficinas con un nuevo reinicio.

De acuerdo a un reporte del portal The Illuminerdi -una de las fuentes mas confiables de los últimos años respecto a las producciones del medio-, un reboot de los X-Men ya se estaría planeando para su introducción al UCM pero bajo el nombre ‘The Mutants’ para dejar en claro que se trata de un reinicio y no una continuación de las películas de Fox.

Además, de acuerdo al portal citado, sería el mismo Kevin Feige , director de Marvel Studios y director creativo de Marvel quien estaría a cargo del proyecto al tratarse de personajes tan importantes como lo son los X-Men para los cómics de Marvel.

Los actores de la franquicia de X-Men no regresarían en este reboot

Bajo el nombre de ‘The Mutants’, Marvel haría un reinicio desde cero, por lo que es probable que los actores que inmortalizaron a los mutantes más representativos de la pantalla grande desde el 2000 no regresen.

Y aunque muchos esperaban que hubiera indicios de la introducción de los X-Men en ‘WandaVision’ tras la interpretación de Evan Peters como Quicksilver, muchos de los fans han quedado decepcionados tras el capítulo final 1x09 de la serie en donde se reveló -Alerta de Spoiler- que en realidad se trataba de otro personaje que no tenía ninguna relación con su participación en Fox.

No obstante, en ‘WandaVision’ se dio a entender qué Wanda (Elizabeth Olsen) había nacido ya con sus poderes -es decir con el gen X- y que la gema de la mente solo los intensificó.

De igual forma, pese a que algunos fans han quedado decepcionados tras las revelaciones del casteo de Evan Peters, ha quedado una pequeña posibilidad de que él en realidad sea el testigo protegido al que buscaba JImmy Woo (Randall Park).