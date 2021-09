‘The Medium’; la aventura gráfica de terror llega al PS5 (RESEÑA)

Luego de varios meses como una exclusiva de Xbox Series X/S, Boober Team lanzó ‘The Medium’ en PS5, con todas sus virtudes y errores.

Sin embargo, el estudio también agregó un par de cosas a ‘The Medium’ propias de las características únicas de la consola de Sony.

Aunque en realidad estas integraciones podrían ser un tanto anecdóticas, en ocasiones le suman a la experiencia total de lo que es el juego.

The Medium (Bloober Tea)

Pues ‘The Medium’ oscila entre lo que es una aventura gráfica y el survival horror, sin llegar a lo que en su momento fuera ‘Silent Hill’, con el que se le compara.

Y es que ‘The Medium’ cuenta con elementos interesantes; pero con una presentación que no es del todo afortunada, principalmente en su gameplay.

Pero veamos un poco más a detalle todo lo que nos ofrece ‘The Medium’ en PS5.

¿De qué trata ‘The Medium’?

‘The Medium’ nos pone en la piel de Marianne, una joven que acaba de perder a su padre y que cuenta con la habilidad de ver e interactuar con los muertos.

Tras esta pérdida, la protagonista de ‘The Medium’ es contactada por un sujeto conocido como Thomas, que le pide que vaya al hotel abandonado de Niwa.

Es ahí donde Marianne conocerá más acerca de sus habilidades y ayudará a resolver el misterio que hay detrás de este complejo.

La historia de ‘The Medium’ es la típica que podemos ver en el género de terror, sea en videojuegos, libros, series o películas.

The Medium (Bloober Team)

No obstante, esta falta de originalidad la compensa con una excelente narrativa, pues los escenarios, personajes y situaciones ayudan a construir la atmósfera.

‘The Medium’ logra meterte de lleno en todo este ambiente siniestro y paranormal, incitándote a investigar más de Marianne y Niwa.

Esto también hace que ‘The Medium’ logre un par de momentos de miedo genuino, nada que te quite el sueño; pero sí saltarás en algunas ocasiones.

El único problema que tenemos aquí es que ‘The Medium’ dura muy poco, entre 8 a 10 horas dependiendo tu estilo de juego.

The Medium (Bloober Team)

Además que tarda mucho en agarrar ritmo, sintiéndose un tanto tedioso en su primer cuarto, aunque mejora sustancialmente conforme avanza la historia.

Si esperas una experiencia de larga duración, lamentamos decirte que ‘The Medium’ no te dará nada de eso.

¿Cómo se juega ‘The Medium’?

‘The Medium’ tiene un gameplay un tanto tosco, recordando los primeros survival horror de la época del PS1.

Los movimientos de Marianne no son nada fluidos, además que no tienes un control absoluto de la cámara, limitándote a tomas estáticas.

Además de que no hay un gran elemento de exploración, siendo ‘The Medium’ un juego sumamente lineal.

Donde brilla ‘The Medium’ en su gameplay es en sus acertijos, pues estos son de lo más elaborados e interesantes.

The Medium (Bloober Team)

Principalmente porque requieren que Marianne se desenvuelva en dos planos de la existencia; el real y el de los muertos.

Cuando esto sucede la pantalla se parte a la mitad, presentando la acción simultánea.

Habrá veces que necesitarás cosas del mundo espiritual para avanzar en el real y a la inversa; también descubrirás algunos secretos en tu camino.

A mencionar que no cuentas con “ataques” como tal, aunque Marianne podrá cargarse de luz en algunos puntos, cosa que le ayudará a avanzar.

Ya sea activando algunas fuentes de energía o cubriéndose de peligros con un escudo; si agotas este recurso es probable que mueras, así que ve con cuidado.

¿Qué diferencias tiene ‘The Medium’ en PS5?

Si jugaste ‘The Medium’ en Xbox Series X/S, en realidad son pocas las cosas novedosas que tiene el juego en PS5.

En cuanto a gráficas ‘The Medium’ mantiene la misma calidad, no mejoran ni empeoran; a señalar que el título a veces no cuenta con buena estética.

En contenido tampoco es diferente, ‘The Medium’ en PS5 no es una edición definitiva o Director’s Cut, pues el juego como tal no lanzó expansiones o DLC.

Por último, lo que refiere a las características del PS5, ‘The Medium’ hace integraciones un tanto tímidas.

The Medium (Bloober Team)

El DualSense no es del todo aprovechado, aunque cuenta con retroalimentación háptica y resistencia en los gatillos, esto parece hecho más a la fuerza.

Pues son pocas las ocasiones donde “sientes” lo que pasa en pantalla y las interacciones con los gatillos no se sienten necesarias en general.

El audio 3D tampoco cuenta con un buen aprovechamiento, lo cual es una lástima dada la ambientación general.

¿'The Medium’ vale la pena?

‘The Medium’ vale la pena sólo si eres muy fan de las historias de horror, las aventuras gráficas y no lo jugaste en Xbox Series X/S.

La construcción del tono y la narrativa que creó Bloober Team es muy buena, al grado que te mantiene interesado todo lo que dura el juego.

Si bien el gameplay de ‘The Medium’ no es nada fluido, disfrutarás el cambiar de planos y resolver los acertijos que se ponen.

The Medium (Bloober Team)

En general podemos decir que ‘The Medium’ es una experiencia aceptable, si no tienes muchas expectativas con el juego.

Si por el contrario lo jugaste en Xbox Series X/S y no eres asiduo a los juegos lentos, ‘The Medium’ en PS5 definitivamente no es para ti.

Así que es mejor que esperes algún otro de los estrenos de este último cuarto de 2021.