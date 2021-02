Nintendo Direct: 'The Legend of Zelda: Skyward Sword' llegará al Switch (VIDEO)

El Nintendo Direct reveló una remasterización de 'The Legend of Zelda: Skyward Sword' para Switch.

Lamentablemente 'Breath of the Wild 2' no se presentó en el Nintendo Direct; pero eso no significa que no hubo noticias de la franquicia, Eiji Aonuma hizo una aparición especial para presentar 'The Legend of Zelda: Skyward Sword HD'.

Este fue uno de los anuncios que cerraron el Nintendo Direct. 'The Legend of Zelda: Skyward Sword HD' contará con controles adaptados para el Switch, tomando en cuenta que la versión del Wii usaba los mandos de movimiento para las acciones de Link.

Además se presentaron un par de JoyCon edición especial del juego, los cuales serán azules y contarán con motivos dedicados adornando toda su superficie. El juego y los periféricos estarán disponibles en todo el mundo en julio de 2021.