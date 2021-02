Series de 'Zelda' y 'Star Fox' habrían sido canceladas por filtraciones

Nintendo y Netflix tenían un acuerdo para shows de 'The Legend of Zelda' y 'Star Fox'.

Hace varios años hubo rumores acerca de una serie live-action de 'The Legend of Zelda', si bien Nintendo negó esto en reiteradas ocasiones, un nuevo reporte apunta que dicho proyecto sí estaba desarrollándose; pero todo se canceló por filtraciones.

El comediante Adam Conover tuvo una participación en el podcast 'The Serf Times', ahí reveló que Netflix tenía un acuerdo para desarrollar el mencionado show de 'The Legend of Zelda'; pero todo se vino abajo cuando alguien de la empresa abrió la boca y dio a conocer el proyecto sin permiso.

Acto seguido, Nintendo decidió cancelar la serie de Link y todas las iniciativas relacionadas a sus juegos en medios audiovisuales. Según sus palabras, esto habría sucedido en algún punto durante la segunda mitad de la década pasada.

Zelda Nintendo

'Star Fox' iba a tener una serie animada

'The Legend of Zelda' no era la única franquicia de Nintendo que iba a tener una serie, Adam Conover menciona que él estuvo involucrado en un proyecto de 'Star Fox', aunque no sería una obra live-action sino una animada al estilo de 'Pingu'.

El proyecto de 'Star Fox' estaba a cargo de CollegeHumor, empresa especializada en contenido cómico; incluso señala que el propio Shigeru Miyamoto se presentó en las oficinas para hablar de la serie y cómo quería que se desarrollara.

Star Fox Nintendo

Hubiera sido una obra con un alto sentido del humor, que tendría a los personajes principales hechos con plastilina, lo que le daría un toque único a la franquicia. Sin embargo, al darse la filtración de 'The Legend of Zelda', su show también se cayó.

De momento Nintendo no tiene intención de hacer más series al respecto, aunque está dispuesta a probar suerte de nueva cuenta en cine con una película de 'Super Mario Bros.', la cual correrá a cargo del estudio Illumination, responsable de la saga 'Mi Villano Favorito'.

Con información de Nintendo Everything.