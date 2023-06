Konnichiwa! anunció oficialmente la fecha de estreno de The First Slam Dunk, además de la preventa en Cinépolis, donde se exhibirá la película.

Así es, como en otras ocasiones con el contenido de Konnichiwa!, The First Slam Dunk será una exclusiva de salas Cinépolis en su concepto +QUE CINE.

Siguendo con estos estrenos fuertes de anime tras la llegada de Kayuga-Sama y Demon Slayer a cines de México.

A continuación te daremos todos los detalles del estreno de The First Slam Dunk, incluida la fecha en que inicia la preventa de boletos en Cinépolis.

¿Estás listo para este partido? 🏀🎌 ¡No te pierdas de #TheFirstSlamDunk en cines! ¡Comenzamos el 27 de Julio en México y el 3 de Agosto para centro y sudamérica!



¡La preventa iniciará el proximo 5 de Julio! https://t.co/MSWQQlnGow pic.twitter.com/tkpUsHeOte — Konnichiwa! (@KonnichiwaFest) June 21, 2023

¿Cuándo es la preventa y cuándo se estrena The First Slam Dunk en Cinépolis?

De acuerdo con la información de Konnichiwa!, The First Slam Dunk se estrenará en las salas de Cinépolis el próximo 27 de julio de 2023 .

No se sabe cuánto tiempo estará The First Slam Dunk en cartelera; pero tomando en cuenta la competencia del verano, es probable que la tengamos una o dos semanas en proyección.

Ahora bien, la preventa de los boletos inciará el 5 de julio , tanto en complejos físicos, como en aplicación y portal en línea de Cinépolis.

Además se dejó en claro que en esta ocasión la preventa se activará con tiempo, para que todos los fans puedan comprar su boleto sin problemas.

Es por todos conocido que en anteriores preventas de Konnichiwa! han sucedido diversos percances, como que la película no esté disponible o los servidores se saturen.

The First Slam Dunk (Konnichiwa)

¿The First Slam Dunk estará doblada o subtitulada en Cinépolis?

Otro problema que siempre aparece cada que llega una película como The First Slam Dunk a Cinépolis, es si esta contará con doblaje o no.

Sobreto al ser The First Slam Dunk una obra basada en una serie que es bastante conocida en México, principalmente por su doblaje, el cual ya es un clásico.

Konnichiwa! señaló que la película contará con versiones en japonés con subtítulo y con doblaje al español latino.

No sólo eso, las versiones dobladas traerán de regreso a todo el elenco original, eso incluye al legendario René García como el carismático Hanamichi Sakuragi.

Con información de Konnichiwa!.