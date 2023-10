A pesar de las malas críticas, la taquilla de El Exorcista: Creyentes se alzó con el primer lugar, derrotando a Paw Patrol La Súper Película, que entró en su segundo fin de semana.

La taquilla de El Exorcista: Creyentes llegó con 45 mdd de dólares (817 mdp) a nivel mundial , muy buenos si tomamos en cuenta que su producción tuvo un costo de 30 mdd (544 mdp).

La película de Universal sólo necesita unos 100 mdd (1.8 mil mdp) para solventar todos sus gastos y entregar ganancias, una meta que parece alcanzable; aunque habría un par de problemas que en un momento compartiremos.

Por su parte, Paw Patrol La Súper Película hizo 11 mdd (199 mdp) en su segundo fin de semana ; pero ya lleva un acumulado de 87 mdd (1.5 mil mdp) ; le falta poco para alcanzar los 100 mdd mínimos para ser un gran éxito.

Finalmente tenemos a Saw X, la cual en esta ocasión hizo 8 mdd (145 mdp) ; pero su total mundial es de 43.8 mdd (795 mdp) , muy buenos, si tomamos en cuenta que su producción fue de apenas 13 mdd (236 mdp).

The Exorcist: Believer revela su primer tráiler y los fans ya le traen ganas (Blumhouse)

Taquilla de El Exorcista: Creyentes está en riesgo por Taylor Swift

En un escenario normal, la taquilla de El Exorcista; Creyentes no tendría problemas en llegar a un buen segundo fin de semana.

El problema es que en ese segundo fin de semana, El Exorcista: Creyentes se topará con una pared llamada Taylor Swift; misma que podría afectar su desempeño, impidiedo que alcance los ansiados 100 mdd (1.8 mil mdp).

Algo curioso, pues recordemos que Universal cambio la fecha de estreno de El Exorcista: Creyentes, con el fin de evitar competir directamente con el concierto de Taylor Swift. Aún así, la película de terror se tendrá que ver las caras con la cantante.

Aún más, aunque la producción de El Exorcista: Creyentes fue relativamente baja, Universal pagó 400 mdd (7.2 mil mdp) por los derechos de la franquicia , por lo que necesita que esta primera película bajo su sello tenga un desempeño “decente”.

Mínimo una taquilla superior a los 100 mdd para justificar (relativamente) el gasto por la compra de derechos.

Taylor Swift proyectará en cines su gira The Eras Tour Film y Cinépolis lo traerá a México (@tstheerastourfilm / Instagram)

La taquilla de El Exorcista: Creyentes despide a La Monja 2

Y en la salida de la semana. Con la llegada de la taquilla de El Exorcista: Creyentes, nos despedimos de la película de terror de la temporada, La Monja 2.

Aunque seguirá haciendo números, La Monja 2 oficialmente deja la competencia por la taquilla mundial con unos excelentes 248.6 mdd (4.5 mil mdp) .

Con Saw X teniendo una recaudación discreta, y la taquilla de El Exorcista: Creyentes en un hilo debido a Taylor Swift, todo indica que La Monja 2 será la gran ganadora del género este año.

Esto si Five Nights at Freddy’s no da la sorpresa a finales del mes de octubre, pues luce como la película fuerte del mes, junto al mencionado concierto.

Taissa Farmiga como la hermana Irene en La Monja 2 (BRUNO CALVO / AP)

Con información de Veriety y Box Office Mojo.