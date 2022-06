Summer Game Fest 2022 ya está aquí, para continuar este verano de videojuegos; con varios anuncios que prometen hacer las delicias de los fans.

Entre otras cosas, Summer Game Fest 2022 presentó más de ‘Street Fighter 6′, ‘Call of Duty: Modern Warfare II’ y la sorpresa del remake de ‘The Last of Us’.

Sin más, aquí tienes todos los anuncios del Summer Game Fest 2022.

Street Fighter 6

‘Street Fighter 6′ tuvo un nuevo vistazo en el Summer Game Fest 2022, presentando al favorito de los niños de los 90′s, Guile. El juego estará disponible en 2023.

The Callisto Protocol

‘The Callisto Protocol’ también tuvo su momento en el Summer Game Fest 2022 con un nuevo tráiler de gameplay. Llegará el 2 de diciembre de 2022.

Aliens: Dark Descent

El xenomorfo regresa a los videojuegos con ‘Aliens: Dark Descent’, el cual presentó su primer tráiler en el Summer Game Fest 2022. Estará disponible en 2023.

Call of Duty: Modern Warfare II

‘Call of Duty: Modern Warfare II’ se dio una vuelta por el Summer Game Fest 2022, mostrando un tráiler de la campaña principal. El juego llegará a consolas y PC el 28 de octubre.

Witchfire

‘Witchfire’ es el primer juego “fuera del guión” que se presenta en Summer Game Fest 2022, será un FPS con elementos de aventura y magia. No tiene fecha de lanzamiento.

Flashback 2

‘Flashback 2′ es otro de los juegos que muchos no tenían en su radar; estará disponible en este 2022 para consolas y PC.

Routine

‘Routine’ es un FPS de ciencia ficción, y hasta el momento el único exclusivo para Xbox y PC del evento. No tiene fecha de lanzamiento, aunque estará en Game Pass.

Fort Solis

‘Fort Solis’ mostró un tráiler cinemático en el Summer Game Fest 2022, todo indica que será un juego de terror espacial. No hay fecha de estreno.

Highwater

‘Highwater’ pinta para ser un título de supervivencia en un mundo inundado, con un estilo bastante indie. Llegará en la segunda mitad de 2022.

Outriders Worldslayer

‘Outriders Worldslayer’ reveló su fecha de lanzamiento en el Summer Game Fest 2022; estará disponible el 30 de junio de 2022.

Stormgate

‘Stormgate’ se reveló oficialmente en el Summer Game Fest 2022; se trata de un RTS free to play creado por la gente detrás de ‘StarCraft’. Llegará en 2023.

Marvel’s Midnight Suns

Luego de meses sin información, ‘Marvel’s Mindnight Suns’ se presentó en el Summer Game Fest 2022, con todo y su fecha de lanzamiento.

American Arcadia

‘American Arcadia’ es un juego de sigilo y acción en una ciudad utópica que oculta un misterio detrás de su fachada. No tiene fecha de lanzamiento.

Honkai Star Rail

De los creadores de ‘Genshin Impact’ nos llega ‘Honkai Star Rail’, otro juego con mecánicas gacha/aventura/RPG; pero ahora en el espacio. No hay fecha de lanzamiento.

Cuphead: The Delicious Last Course

El Summer Game Fest 2022 también vio un nuevo tráiler de ‘Cuphead: The Delicious Last Course’, el cual llegará a finales de junio.

One Piece: Odissey

‘One Piece: Odissey’ presentó su nuevo tráiler, el cual dejó ver algo de la aventura de Luffy, así como una pequeña muestra del gameplay. Llegará en 2023.

Zenless Zone Zero

Zenless Zone Zero es otro juego de los creadores de ‘Genshin Impact’, que también combinará acción y fantasía. Llegará a PC y móviles en fecha por confirmar.

TMNT: Shredder’s Revenge

‘TMNT: Shredder’s Revenge’ presentó su tráiler final previo a si llegada el próximo 16 de junio; además confirmaron que estará en Xbox Game Pass.

Goat Simulator 3

Nadie lo esperaba; pero aquí está en el Summer Game Fest 2022; ‘Goat Simulator 3′ llegará en otoño de 2022 para consolas y PC.

Soul Hackers 2

‘Soul Hackers 2′, el nuevo RPG de Atlus’, tuvo su presentación estelar en el Summer Game Fest 2022. Llegará en agosto de 2022.

Saints Row

El nuevo ‘Saints Row’ presentó su editor de “jefes”, el cual será un demo gratuito para todos los fans.

Metal Hellsinger

Los videojuegos se ponen pesados con ‘Metal Hellsinger’ un FPS de “heavy metal” el cual estará disponible en septiembre, aunque ya lo puedes probar gracias a un demo gratuito.

Gotham Knights

‘Gotham Knights’ lanzó un nuevo tráiler en el Summer Game Fest 2022, dedicado a Nightwing; además confirmó su fecha de salida para octubre.

Layers of Fear

Bloober Team sí presentó un juego de terror; pero no el que esperaban. Se trató de ‘Layers of Fear’, el cual llegará a inicios de 2023.

The Last of Us Part I

‘The Last of Us Part I’ vino a cerrar el Summer Game Fest 2022; con sentimientos encontrados porque el anunció se filtró muchas horas antes. Estará disponible para PS5 y PC el 2 de septiembre.