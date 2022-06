‘Call of Duty: Modern Warfare II’ lanzó su primer tráiler de gameplay, donde presenta un poco de la acción y escenarios del juego, al ritmo de ‘Wherever I May Roam’ de Metallica y J Balvin.

No sólo eso, también confirmó que ‘Call of Duty: Modern Warfare II’ estará disponible el viernes 28 de octubre de 2022 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

En ‘Call of Duty: Modern Warfare II’ tomaremos el control de la Fuerza Operativa 141 con la ayuda de un nuevo integrante mexicano: Alejandro Vargas, del Ejército Mexicano y que será el protagonista.

‘Call of Duty: Modern Warfare II’ contará con una campaña principal, multijugador y el modo Operaciones Especiales, un cooperativo táctico pensado para mejorar las habilidades por equipo.

En el multijugador de ‘Call of Duty: Modern Warfare II’, se contará con una Armería renovada y mejoras en mapas, modos y sistema de progresión; asimismo se confirmó un soporte a largo plazo.

Finalmente, se mencionó que ‘Call of Duty: Modern Warfare II’ contará con fotogrametría renovada, nuevo sistema de renderizado, nueva canalización de geometría, entre otras mejoras técnicas.

Además de incluir el RICOCHET Anti-Cheat, el sistema antitrampas de Activision; así como una nueva IA aplicada a enemigos en los modos Campaña y Operaciones Especiales.

‘Warzone’ tendrá una nueva faceta en ‘Call of Duty: Modern Warfare II’

Junto con el lanzamiento de ‘Call of Duty: Modern Warfare II’, se introducirá ‘Warzone 2.0′; una nueva versión del conocido battle royale de la franquicia y que promete dar nuevas experiencias a los fans.

De momento se confirmó que este ‘Warzone 2.0´contará con las mismas aplicaciones técnicas de ‘Call of Duty: Modern Warfare II’, además de mantener la progresión e inventario de todos los jugadores.

Asimismo, se avisó que habrá un nuevo modo sandbox y una espacio de juego renovado; todos los detalles serán dados a conocer conforme se acerque el estreno de ‘Call of Duty: Modern Warfare II’.

Vault Edition de Call of Duty: Modern Warfare II (Activision)

‘Call of Duty: Modern Warfare II’ ya se puede apartar tanto en formato físico, como en digital, siendo la Vault Edition la versión con más extras de precompra para los fans.

Quienes aparten su versión de ‘Call of Duty: Modern Warfare II’, tendrán acceso a la beta abierta del multijugador que se llevará a cabo previo al estreno del título.