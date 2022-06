El remake The Last of Us part 1 fue anunciado oficialmente en el marco del Summer Game Fest 2022. Sin embargo, unas horas antes a Playstation se le escapó el anuncio del titulo antes de ser mostrado en el evento.

En la semana se venían hablando sobre los rumores de un remake del primer The Last of Us, y hoy la verdad salió la luz por parte del director del videojuego.

Los gamers pedían a gritos un remake del primer The Last of Us para PS5 y ahora ya es oficial su llegada a la consola de ésta generación y PC.

El director del videojuego, Neil Druckmann, al final del evento de Summer Game Fest, anunció que el remake de The Last of Us part 1, será la “versión definitiva”.

El remake de The Last of Us part 1, será lanzado el próximo 2 de septiembre a PS5 y posteriormente arribará a PC.

¿Qué incluirá The Last of Us part 1 remake?

La nueva versión de The Last of Us part 1 incluirá una serie de mejoras que lo convertirán en el titulo definitivo que deberán volver a jugar los fans de la franquicia.

Neil Druckmann reveló que la nueva versión de The Last of Us part 1 tendrá una mejora en las caras y a comparación del remastered tendrá una mayor fidelidad en PC y PS5.

Entre las mejoras gráficas que destacan del remake de The Last of Us part 1, son:

Nuevo modelado de las caras, hecho desde cero

Mejora en la fidelidad de los escenarios

Incluirá gráficos de siguiente generación

Joe mejorado para PS5 (Tomada de video)

Ellie mejorada para PS5 (Tomada de vd)

¿Cómo se filtro el remake The Last of Us part 1?

La filtración del remake del primer The Last Of Us, habría sucedido de un error por parte del equipo de Playstation. La compañía no solo filtró imágenes, sino que dio detalles como la fecha de salida y su llegada a PC.

En el evento no se dieron detalles como lo que incluirá el remake del primer titulo de The Last of Us, pero cabe destacar que al ser la “versión defintiva”, posiblemente incluya el DLC del juego original, ahora para PS5.

Entre los detalles filtrados se anunció lo que será la portada oficial del remake.

Remake The Last of Us (Sony)

También, Neil Druckmann dijo que el titulo llegará de forma exclusiva a PS5 y posteriormente llegará a computadoras para disfrute de los PC gamers.

The Last of Us part 1 (Tomada de video)

El anunció extraoficial de parte de Playstation, anunciaba que el remake The Last of Us llegaría a PS5 y PC, y ya es oficial que llegará a ambas plataformas

Sin embargo, la información extraoficial menciona que no solo se venderá la versión de juego base, sino que incluiría el DLC ‘Left Behind’.

El remake The Last of Us part 1 será lanzado el próximo 2 de septiembre de 2022 a PS5 y PC.