Como se prometió, PlayStation realizó una entrega más de su State of Play, el cual estuvo dedicado a juegos de terceros, con una que otra aparición de sus estudios principales.

Basta decir que con este State of Play, PlayStation dio uno de sus mejores eventos de 2022, al tener varios anuncios interesantes y con fechas o ventanas de estreno.

Destaca sobretodo la revelación de ‘Resident Evil 4 Remake’, el primer tráiler de ‘Street Fighter 6′ y un nuevo vistazo a ‘Final Fantasy XVI’.

Aquí los dejamos con todos los tráilers que PlayStation mostró en este State of Play.

Resident Evil 4

El State of Play inició con todo al mostrar el esperado remake de ‘ Resident Evil 4 ′. No sólo eso, se anunció que llegará a PlayStation 5 en 2023.

Resident Evil Village

‘ Resident Evil Village ’ estuvo presente en el State of Play, ahora con su versión para PS VR2. Se puede ver que retomará gran parte del juego base; aunque no se dio una fecha de salida.

The Walking Dead: Saints and Sinners Chapter 2

También para PS VR2, se presentó ‘The Walking Dead: Saints and Sinners Chapter 2′; juego de acción basado en la serie de televisión y cómics. Supuestamente, estará disponible en este 2022

No Man’s Sky

‘ No Man’s Sky ’ sigue con su camino hacía la gloria tras sus inicios tormentosos; ahora al anunciar una versión del juego para PS VR2 en este State of Play. No hay fecha de estreno.

Horizon Call of the Mountain/Forbidden West

En un anuncio doble, se mostró un nuevo avance de ‘ Horizon Call of the Mountain ’ para PS VR2, así como la actualización que recibirá ‘ Horizon Forbidden West ’ para PS5.

Marvel’s Spider-Man

‘ Marvel’s Spider-Man ’ será el próximo juego de PlayStation en llegar a la PC. Estará disponible el 12 de agosto de 2022 en su versión remasterizada.

Stray

‘ Stray ’, el juego del gatito de PlayStation, por fin tiene fecha de lanzamiento, y llegará antes de lo esperado; el 19 de julio de 2022 para PS4 y PS5.

The Callisto Protocol

‘ The Callisto Protocol ’ se dejó ver en el State of Play con un tráiler de gameplay, además anunció su fecha de estreno, 2 de diciembre de 2022.

Rollerdrome

El singular ‘Rollerdrome’ se presentó con un tráiler de gameplay, vemos que se trata de una especie de disparador competitivo en patines; estará disponible el 4 de agosto de 2022.

Eternights

‘ Eternights ’ fue otra revelación del State of Play, al parecer será un nuevo JRPG, con mecánicas de simulador de citas. Llegará en 2023.

Street Fighter 6

Otro de los estelares de State of Play, ‘Street Fighter 6′ por fin se dejó ver con un tráiler cinemático y de gameplay, presentando a los nuevos protagonistas y los diseños de Ryu y Chun Li.

TUNIC

‘TUNIC’ anunció su llegada al PlayStation en este State of Play; estará disponible el 27 de septiembre de 2022 para PS4 y PS5.

Season: A letter to the future

‘Season: A letter to the future’ mostró su primer tráiler, aunque no queda del todo claro cómo será el juego, todo indica a una aventura gráfica. Estará disponible en otoño de 2022.

Final Fantasy XVI

Tras casi dos años desde su revelación, ‘Final Fantasy XVI’ volvió a aparecer en un State of Play; no sólo eso, sabemos que llegará a PS5 en verano de 2022.