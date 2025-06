Cuando todos pensábamos que ya no habría sorpresas por parte de PlayStation previo al Summer Game Fest; Sony anunció el State of Play junio 2025 de último minuto.

No solo eso, sino que el State of Play junio 2025 llegará antes de lo que muchos esperaría, siendo el primer evento fuerte de esta semana de videojuegos.

PlayStation (PlayStation)

Fecha del State of Play junio 2025

De acuerdo con la información oficial, el State of Play junio 2025 se llevará a cabo el próximo miércoles 4.

Como mencionamos, el State of Play junio 2025 llega unos días antes del Summer Game Fest, que se presentará el viernes 6, como ya había sido anunciado desde hace varios meses por Geoff Keighley.

Esto deja un poco en el aire cuáles serán los anuncios de PlayStation en su transmisión, y qué sorpresas mostrará para el Summer Game Fest, donde se supone que tendrá una fuerte presencia.

State of Play junio 2025 (Sony)

Horario del State of Play junio 2025

El State of Play junio 2025 iniciará a las 3:00 PM (CDMX) del mencionado miércoles 4, a la hora de la comida para muchas personas.

Asimismo se dio a conocer que el State of Play junio 2025 durará poco más de 40 minutos, por lo que se espera que se den a conocer algunos anuncios importantes.

Por lo general, cuando las transmisiones especiales superan la media hora de duración, es por que se tienen varios anuncios y tráilers importantes, así que se les quiere dar su tiempo.

¿Dónde ver el State of Play junio 2025 en México?

Podrás ver el State of Play junio 2025 en México a través de las siguientes plataformas:

https://www.youtube.com/user/PlayStation

https://www.twitch.tv/playstation

Toma en cuenta que el State of Play junio 2025 tendrá una transmisión internacional, por lo que el audio estará en inglés, no habrá opción de idioma al español ni subtítulos localizados.

No obstante, esto podría no ser un problema, pues no se espera que haya muchas entrevistas y todo el evento se base en presentación de tráilers de diversos juegos.

Playstation (PlayStation)

Con información de PlayStation.