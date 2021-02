El State of Play resolvió la duda acerca de 'Deathloop' y el PS5.

Tras la compra de Bethesda por parte de Microsoft, quedaba la duda si los juegos que la compañía preparaba para PS5 seguirían en pie; la respuesta la tuvimos en el State of Play de febrero con un nuevo tráiler de 'Deathloop'.

Con un estilo parecido a James Bond, el tráiler de State of Play mostró un poco de su historia, cinemáticas y gameplay; aunque de momento no tenemos una fecha de estreno y ya no se promociona como un exclusivo de la plataforma de Sony.

Estaremos al pendiente si posteriormente se dan más detalles del juego, como la fecha de lanzamiento, si saldrá para más sistemas o se se mantendrá exclusivo, aunque sea de manera temporal.