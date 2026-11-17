Usuarios de Steam reportaron fallas de conexión durante este martes 17 de noviembre, con problemas para:

Conectarse al servidor

Iniciar sesión

Jugar

De acuerdo con reportes compartidos en Downdetector, las incidencias tuvieron su punto más alto a las 17:00 horas de este martes.

Usuarios de Steam reportan mayores problemas para conectarse al servidor (Captura de pantalla )

Usuarios de Steam reportan mayores problemas para conectarse al servidor

Durante este martes, usuarios de Steam reportaron más problemas para conectarse al servidor de la plataforma, según los siguientes porcentajes de incidencias:

Conexión al servidor: 74%

Iniciar sesión: 17%

Juego: 8%

Las fallas han impedido que algunos jugadores inicien sesión, accedan a sus bibliotecas digitales o utilicen funciones en línea, según comentarios compartidos en Downdetector.

¿Se cayó Steam? Motivo podría deberse a que es martes

Aunque rara vez los servidores de Steam tienen caídas, esto suele ser normal los martes de mantenimiento.

Todas las semanas, durante la noche del martes, la plataforma suele entrar en mantenimiento.

En ese tiempo, puedes experimentar problemas para iniciar sesión, acceder a la tienda, ver tu perfil o mantener la conexión en juegos multijugador.

Esta situación también puede ocurrir en fechas como las rebajas de Steam, cuando el ingreso en masa de jugadores colapsa el servidor.

Steam (Steam)

¿Cómo solucionar los problemas de conexión en Steam?

Si no es martes, no hay rebajas y los servidores de Steam están estables, lo más probable es que el problema esté en tu casa.

A continuación te contamos cómo puedes intentar solucionar el problema de conexión: