Tras 4 años del estreno de su primera temporada, y que muchos asumieran su cancelación, ‘Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco’ regresa ahora a través de Crunchyroll.

Así es, la polémica ‘Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco’ tendrá una segunda temporada abandona Netflix y se muda a Crunchyroll para una segunda temporada que adaptará “Las 12 Casas”.

Para hacer todo oficial, Crunchyroll liberó un teaser y el primer póster de la segunda temporada de ‘Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco’.

‘Saint Seiya: Knights of The Zodiac – Battle for Sanctuary’, como se llamará esta temporada, se estrenará en Crunchyroll en algún punto del verano de este 2022; no se sabe cuántos capítulos tendrá.

Asimismo, Crunchyroll tampoco mencionó si ‘Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco’ contará con doblaje en su estreno ni los actores y actrices que podrían participar en este.

Recordemos que una de las razones por las que ‘Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco’ fue tan odiada en Netflix se debió a la pésima actuación de Darío Yazbek Bernal como Seiya.

¿Por qué ‘Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco’ abandonó Netflix?

No es mentira que ‘Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco’ fue toda una polémica en Netflix, siendo criticada desde su primer anuncio por diversas decisiones tomadas por los responsables.

Desde la animación de baja calidad, los cambios en la historia, hasta el hecho de que ahora Shun fuera mujer en ‘Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco’, lo cual no agradó incluso a fans mujeres y LGBT.

En México también se dio el mencionado caso de las voces, pues se usaron “star talents” como Darío Yazbek Bernal y Poncho Herrera para Seiya y Hyoga, respectivamente.

Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco (Toei Animation)

Mucha gente consideró esto una falta de respecto por parte de Netflix para con Jesús Barrero, fallecido actor de Seiya, y René García, quien ha sido la voz de Hyoga desde la serie original.

Todos estos factores operaron para que ‘Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco’ fuera un fracaso en Netflix, al grado que la segunda temporada de “Las 12 Casa” nunca se anunciara por dicho servicio.

Rumores mencionan que Netflix canceló ‘Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco’ de manera silenciosa; con Toei sacando su proyecto de ahí y dándoselo a Crunchyroll, para no tenerlo enlatado.

Con información de Crunchyroll.