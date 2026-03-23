Cuando Hideo Kojima anunció que Death Stranding 2: On the Beach llegaría a PC, muchos se preguntaron si el salto desde PlayStation 5 sería simplemente un port o una verdadera edición definitiva.

Más porque dicha versión llegaba solo unos meses después del lanzamiento en PS5.

Ahora que está disponible tenemos una respuesta: esta versión no solo conserva la esencia del original, es una experiencia más completa y ambiciosa.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

Death Stranding 2: On the Beach (PC) mantiene su increíble narrativa Todas las innovaciones fueron traídas a Death Stranding 2: On the Beach (PC) Death Stranding 2: On the Beach (PC) representan un gran salto técnico Death Stranding 2: On the Beach (PC) se ve potenciada en su apartado artístico Death Stranding 2: On the Beach (PC) mantiene algunos inconvenientes de la primera entrega

Death Stranding 2: On the Beach (PC) mantiene su increíble narrativa

Lo primero a mencionar es que Death Stranding 2: On the Beach (PC) mantiene su increíble narrativa, no hubo cortes o modificaciones en esta versión con respecto a la de PS5.

La historia retoma los hilos del primer Death Stranding, pero quienes no jugaron el original no tendrán problema, pues se presenta como una aventura independiente.

Sam Bridges vive junto a Lou; sin embargo, su momento de paz junto a la costa se ve interrumpido cuando es reclutado nuevamente para restablecer la conexión del mundo a través de la red quiral, enfrentando nuevos desafíos en el proceso.

Lo interesante es que ahora la trama se centra en dos países distintos: México y Australia. Este cambio de escenario no es anecdótico, la ambientación costera y los matices culturales aportan frescura y un nuevo tono emocional.

La narrativa sigue siendo contemplativa y cargada de metáforas sobre la conexión humana, la soledad y la reconstrucción de comunidades.

Death Stranding 2: On the Beach (PC) (Kojima Productions)

Todas las innovaciones fueron traídas a Death Stranding 2: On the Beach (PC)

Otra cosa por la que pueden estar tranquilos los jugadores de computadora es que todas las innovaciones fueron traídas a Death Stranding 2: On the Beach (PC), en lo que se refiere al gameplay.

Uno de los añadidos más relevantes es el modo To The Wilder, diseñado para quienes buscan un reto mayor. En este modo, las condiciones del entorno son más hostiles, los enemigos más agresivos y los recursos más escasos.

Es una propuesta que intensifica la experiencia y que, en PC, se siente especialmente atractiva gracias a la precisión del control y la posibilidad de ajustar parámetros gráficos para maximizar la inmersión.

2La exploración también se expande con nuevas zonas costeras, mecánicas de interacción con el agua y un sistema de cooperación más profundo, lo que hace que el concepto de “conexión y cooperación” se amplie bastante.

Death Stranding 2: On the Beach (PC) (Kojima Productions)

Death Stranding 2: On the Beach (PC) representa un gran salto técnico

Death Stranding 2: On the Beach (PC) representa un gran salto técnico, gracias a las particularidades de la plataforma.

El juego incorpora Ray Tracing avanzado, que mejora reflejos y sombras con un nivel de realismo notable.

Además, la compatibilidad con DLSS 4 de NVIDIA y FSR 3.5 de AMD permite escalar la resolución hasta 8K en equipos de gama alta, mientras que en configuraciones más modestas se mantiene un rendimiento estable sin sacrificar calidad visual.

Esto último lo comentamos, pues nosotros jugamos en lo que podría llamar un equipo de gama media y jamás notamos algún problema en cuanto a los gráficos o desempeño del juego; nada de glitches o cuelgues.

En general es una experiencia versátil, capaz de adaptarse tanto a setups de alto rendimiento como a jugadores que cuentan con equipos más modestos, pero que quieren jugar los estrenos recientes.

Eso sí, toma en cuenta que el juego requiere alrededor de 113 GB de espacio en disco, por lo que un SSD es prácticamente obligatorio para evitar tiempos de carga prolongados.

Death Stranding 2: On the Beach (PC) (Kojima Productions)

Death Stranding 2: On the Beach (PC) se ve potenciada en su apartado artístico

Gracias a lo anterior, Death Stranding 2: On the Beach (PC) se ve potenciada en su apartado artístico, el cual de por sí ya era excelente.

La dirección artística conserva la estética minimalista y melancólica del primer título, pero con un mayor énfasis en los contrastes; al estilo de playas desoladas, cielos tormentosos y estructuras futuristas que parecen surgir de la nada.

Por su parte, la banda sonora, con aportes de artistas como Low Roar y nuevos colaboradores, refuerza la atmósfera introspectiva y emocional.

Asimismo, el diseño sonoro está muy bien implementado, cada paso en la arena, cada ola y cada susurro de los BT se perciben con una claridad que potencia la inmersión. En PC, con soporte para audio espacial, esto alcanza un nivel superior.

Death Stranding 2: On the Beach (PC) (Kojima Productions)

Death Stranding 2: On the Beach (PC) mantiene algunos inconvenientes de la primera entrega

Ahora bien, debes de tener en mente que Death Stranding 2: On the Beach (PC) mantiene algunos inconvenientes de la primera entrega, relacionado al ritmo del juego.

Esto no es un título de acción, sino una experiencia que combina exploración, gestión de recursos y narrativa contemplativa, donde todo se desarrollada de manera lenta.

Además de que regresa la mecánica de entrega solitaria, por lo que pasarás más tiempo caminando y construyendo rutas de acceso a puntos de interés, más que peleando contra enemigos o jefes.

Esto puede resultar molesto para quienes buscan gratificación inmediata, ya que puedes pasar horas sin tener ningún estimulo real; aunque irónicamente, esto es lo que hace especial a la obra.

Death Stranding 2: On the Beach (PC) (Kojima Productions)

¿Vale la pena Death Stranding 2: On the Beach (PC)?

Death Stranding 2: On the Beach (PC) es la edición definitiva de la obra de Kojima. No solo por sus mejoras técnicas y su optimización impecable, sino porque amplía la narrativa y la jugabilidad de manera coherente y ambiciosa.

Claro que Death Stranding 2: On the Beach (PC) es un título que exige paciencia y apertura, pero que recompensa con una experiencia única, capaz de combinar lo íntimo con lo épico, lo extraño con lo profundamente humano.

Para quienes disfrutaron la primera entrega, esta secuela es un paso adelante en todos los sentidos.

Aquellos que se acercan por primera vez, notarán que la versión de PC ofrece la mejor puerta de entrada a un universo digno de uno de los creadores de videojuegos más singulares de la historia.