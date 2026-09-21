Silent Hill: Townfall, a cargo del estudio Screen Burn y la supervisión de Konami, representa un ambicioso giro para la legendaria saga de survival horror, al hacer varios cambios arriesgados.

Si bien Silent Hill: Townfall rompe con los esquemas establecidos, incluso con lo visto en la anterior entrega, podemos decir que salvo un par de inconvenientes menores, se mantiene como un digno representante de la saga.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Silent Hill: Townfall tiene una gran historia y ambientación Silent Hill: Townfall renueva la navegación Silent Hill: Townfall sí pone énfasis en el survival horror Los acertijos de Silent Hill: Townfall son de lo más ingenioso en la franquicia Silent Hill: Townfall tiene un muy buen desempeño

Silent Hill: Townfall tiene una gran historia y ambientación

Silent Hill: Townfall tiene una gran historia y ambientación, pues la trama siempre es lo esencial en este tipo de juegos.

La historia se sitúa durante la década de 1990 en St. Amelia, una pequeña localidad costera donde conocemos a Simon Ordell, un hombre que despierta de forma misteriosa en la orilla del pueblo con una intravenosa conectada a su mano.

Silent Hill: Townfall (Konami)

Él fue llamado por un antiguo amigo suyo para “ayudar al pueblo y a sí mismo”, al mismo tiempo que recibe mensajes de Zoe Ellis, una enfermera local venida a menos.

A medida que se explora el entorno, emergen pistas sobre una comunidad devastada por protestas contra la corporación CEG, un accidente misterioso y una pandemia que básicamente aisló al pueblo dejándolo a su suerte.

Como ya es un clásico, la narrativa difumina constantemente la línea entre la realidad y el otro mundo , mostrando las dos caras del lugar; donde tendremos que adentrarnos para saber el misterio de St. Amelia y cómo se conecta con Simon.

Silent Hill: Townfall renueva la navegación

Uno de los primeros giros interesantes se da por que Silent Hill: Townfall renueva la navegación, al tener una vista en primera persona y diferentes herramientas que sustituyen a las clásicas de la saga.

El núcleo de la navegación reside en el CRTV, un televisor portátil que entra en lugar del radio de las entregas más clásicas, además reemplaza a los marcadores o minimapas de otras sagas.

Al sintonizar frecuencias específicas, el dispositivo proyecta breves secuencias de que ofrecen referencias visuales del camino. Además funciona como un detector que permite rastrear la posición de los enemigos, facilitando la planificación de rutas.

Complementariamente, Simon consulta un mapa físico donde se marcan los puntos de interés. Toma en cuenta que cuando despliegas este, el juego no se pausa, por lo que los enemigos seguirán atacando.

Silent Hill: Townfall (Konami)

Silent Hill: Townfall sí pone énfasis en el survival horror

El diseño de Silent Hill: Townfall sí pone énfasis en el survival horror mediante el sigilo sobre la confrontación directa.

Se deben aprovechar coberturas, escondites y distraer a los enemigos arrojando botellas, ladrillos o activando radios, para así poder avanzar de manera segura a lo largo de la ciudad.

Por su parte, el combate cuerpo a cuerpo resulta frenético e imperfecto a propósito, donde las armas contundentes se rompen tras unos golpes o al defender los ataques de manera continua.

Mientras que la munición de las armas de fuego escasea, lo que significa que debes de cuidar muy bien estos recursos solo para casos de emergencia.

Afortunadamente —y este es un punto débil del juego— hay muy poca variedad de enemigos, así que luego de varios encuentros te aprenderás sus patrones, lo que hará más fácil eludirlos o derrotarlos en etapas más avanzadas.

Silent Hill: Townfall (Konami)

Los acertijos de Silent Hill: Townfall son de lo más ingenioso en la franquicia

Sin lugar a dudas, los acertijos de Silent Hill: Townfall son de lo más ingenioso en la franquicia, pues no son cosas aisladas, sino que los escenarios en sí mismos son laberintos y rompecabezas.

La resolución de acertijos está directamente entrelazada con el desarrollo argumental y los traumas de los personajes.

Lo cual te obliga a explorar toda una zona, poner atención a notas, pistas contextuales y las que te da el CRTV cuando recibe alguna señal que no sea enemiga.

Incluso en la dificultad media y con las ayudas estándar activadas, el juego es bastante desafiante en este apartado, ofreciendo un buen reto para los fans.

Silent Hill: Townfall (Konami)

Silent Hill: Townfall tiene un muy buen desempeño

Finalmente, en lo técnico, Silent Hill: Townfall tiene un muy buen desempeño, viéndose excelente y contando con una gran optimización que hace que todo vaya fluido.

Implementa una relación de aspecto cinematográfica de 2.35:1 y modos de rendimiento a 60 FPS o calidad a 30 FPS, los cuales funcionan muy bien sin importar qué es lo que prefieras.

Por su parte el uso de ray tracing permite recrear con gran realismo tanto un pueblo pesquero tradicional, como las aterradoras atmósferas bañadas en luz roja del otro mundo.

Si juegas en PS5, se integran funciones al DualSense; el giroscopio permite mover el mando para sintonizar frecuencias del CRTV, en el altavoz emite la interferencia de los enemigos, y la retroalimentación háptica permite sentir el peso de los golpes.

Silent Hill: Townfall (Konami)

¿Vale la pena Silent Hill: Townfall?

En definitiva, Silent Hill: Townfall se consolida como una propuesta fresca y sumamente prometedora para el género de terror, demostrando que incluso los cambios le pueden sentar bien a la franquicia.

Si bien el gran problema de Silent Hill: Townfall es su poca variedad de enemigos, lo cual hace que en etapas avanzadas sea todo muy predecible, eso no quita que el juego cree la tensión suficiente para ser un digno de esta saga.

Ya que combina de manera excelente la fragilidad del jugador en primera persona, un diseño de acertijos profundamente narrativo y una cuidada ambientación retro-analógica.

Con este juego, Konami se anota una tercia perfecta en el regreso de esta franquicia de terror, donde cada entrega explota de manera diferente el concepto de la “ciudad maldita”.