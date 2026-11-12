Como parte de la actualización de mitad de la temporada 5 nos llega Overwatch - Protocolo EVE, un contenido que se suma al resto que ofrece el juego recientemente.

Si bien Overwatch - Protocolo EVE destaca bastante con skins, en sí no ofrece nada más; dejando el resto de contenido relevante a la actualización general en sí misma.

Aquí tienes nuestra reseña de 3 puntos sobre este DLC:

Overwatch - Protocolo EVE no agrega nada a la narrativa del juego Lo interesante de Overwatch - Protocolo EVE son sus skins Roadhog también tiene un nuevo skin fuera de Overwatch - Protocolo EVE

Overwatch - Protocolo EVE no agrega nada a la narrativa del juego

Lo primero que hay que decir es que Overwatch - Protocolo EVE no agrega nada a la narrativa del juego, ni siquiera tiene un evento especial como tal.

La actualización concluye la historia del Reino de Talon en el escenario de Rialto, donde Doomfist y los héroes de Overwatch unen fuerzas para enfrentar a Vendetta.

Esta resolución se da mediante el evento Toma del reino, activo del 3 de noviembre al 7 de diciembre de 2026 con un sistema de 24 niveles de recompensas.

El pase gratuito otorga un diseño épico recoloreado para Sigma, mientras que el pase premium suma el diseño legendario Resurgimiento de Doomfist y la nueva arma heroica para Vendetta.

Todo ello se desarrolla sin alterar las dinámicas competitivas habituales del juego ni hacer referencia como tal al universo de Stellar Blade.

Overwatch (Blizzard)

Lo interesante de Overwatch - Protocolo EVE son sus skins

Lo interesante de Overwatch - Protocolo EVE son sus skins, las cuales sí están muy bien trabajadas en general.

Disponible del 3 al 17 de noviembre, esta colaboración incluye cinco aspectos temáticos:

Widowmaker - EVE

D.Va - Lily

Freja - Raven

Vendetta - Taqui

Soldado 76 - Adam

Todos se están muy bien trabajados, además de que adoptan la estética de Stellar Blade; no son solo los ropajes, también son los peinados, rostros y fisonomía.

El más destacado es D.Va como Lily, con efectos de eliminación personalizados, gesto de saludo exclusivo, reactividad en primera y tercera persona, y Tokki rediseñado como jefe Providence de Stellar Blade.

Overwatch - Protocolo EVE (Blizzard)

Roadhog también tiene un nuevo skin fuera de Overwatch - Protocolo EVE

Finalmente, hay que mencionar que Roadhog también tiene un nuevo skin fuera de Overwatch - Protocolo EVE, como el Caballero necrótico, un nuevo diseño mítico.

El skin ofrece cuatro niveles de personalización con cascos de temática Calavera, Caballero y Doctor de la plaga, paletas de color oscuras y espectrales.

Además se le integran efectos visuales y sonoros para sus habilidades y gancho; lo cual lo hace lucir más imponente de lo que ya es en sí el personaje.

A mencionar también que la temporada se complementa con la Iniciativa de excavación y la Caza del botín de Junkrat, orientadas a otorgar cajas de botín y bonificaciones de experiencia.

Overwatch (Blizzard)

¿Vale la pena Overwatch - Protocolo EVE?

Overwatch - Protocolo EVE llega un tanto desequilibrado, pues más allá de las skins, no ofrece nada que no venga ya en la actualización de temporada.

Hubiera sido interesante que además de estas, el juego tuviera algún evento propio, ya sea como parte del paquete o de la actualización general.

Aún así, si eres fan de las skins para los personajes, este DLC te hará muy feliz, pues se trata de un conjunto de atuendos muy bien elaborados, al cual sumamos el de Roadhog.

Ahora que si lo tuyo son los elementos narrativos y no te gusta Stellar Blade, eso los puedes encontrar en el juego base sin tener que sacar la cartera.