Overwatch Temporada 3 “En la guarida del tigre”, marca un punto de inflexión donde Blizzard pasa del impulso del relanzamiento a expandir la narrativa y refinar la jugabilidad.

Si bien Overwatch Temporada 3 arrastra varios males que el juego trae desde que tenía un “2″ en su nombre, en general se siente como un verdadero nuevo capítulo en el desarrollo de la obra.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

Shion es una gran adición a Overwatch Temporada 3 Neon Junction refresca Overwatch Temporada 3 Overwatch Temporada 3 agrega un nuevo nivel de cosméticos Por fin hay una expansión narrativa en Overwatch Temporada 3 Blizzard hizo los ajustes correctos al gameplay de Overwatch Temporada 3

Shion es una gran adición a Overwatch Temporada 3

Shion es una gran adición a Overwatch Temporada 3, siendo el personaje que hacía falta en el juego.

Este destaca por un kit de habilidades diseñado para la agresión constante y el flanqueo, estando armada con pistolas semiautomáticas duales de alta precisión y nulo retroceso.

Su movilidad es excepcional, gracias a su habilidad de desplazamiento similar a la de Tracer que le otorga vida extra temporalmente.

Sin olvidar la adición de su motocicleta, la cual puede conducir para arrollar enemigos o lanzarla como un proyectil explosivo, similar al robot de D.Va.

Mientras que su habilidad definitiva, “Frenzy”, te permite realizar ataques giratorios de daño masivo, aunque la deja vulnerable si no se ejecuta con precisión.

Siendo así un personaje relativamente fácil de manejar y perfecto para jugadores rápidos y ofensivos, pero que no se acomodará a aquellos que prefieran potencia bruta.

Overwatch Temporada 3 (Blizzard)

Neon Junction refresca Overwatch Temporada 3

Siguiendo con las adiciones que llegaron al juego, el mapa Neon Junction refresca Overwatch Temporada 3, pues ya faltaba una nueva arena de batalla.

Ambientado en las calles nocturnas de Tokio, los jugadores deben capturar un punto estratégico en el territorio antes de escoltar una carga , haciendo que las partidas sean tanto frenéticas como estratégicas.

Teniendo una muy buena distribución de todos sus elementos, así como una gran verticalidad para todos los jugadores que gusten de la movilidad total que ofrecen otras arenas.

Además, en cuanto a su estética, el mapa es una carta de amor a la cultura japonesa y pop; incluyendo máquinas tragamonedas, arcades y guiños al kaiju más famoso de la historia.

Overwatch Temporada 3 (Blizzard)

Overwatch Temporada 3 agrega un nuevo nivel de cosméticos

Si bien esto no hace una diferencia en la jugabilidad, Overwatch Temporada 3 agrega un nuevo nivel de cosméticos, para todos aquellos que busquen el mejor aspecto visual de los héroes.

Se introduce el nivel “Ultra”, que se sitúa entre los objetos Legendarios y la Míticos, ofreciendo efectos de sonido personalizados y animaciones ambientales; aunque de momento solo aplica para dos personajes.

Illari cuenta con el diseño “Fénix en ascenso”, con cuatro niveles de personalización que van desde cambios en la paleta de colores hasta la adición de alas celestiales y efectos de llamas.

Por su parte, Hanzo recibe el arma mítica “Rebelde de Tokio”, un arco con efectos visuales de dragones holográficos que se intensifican con cada eliminación.

Como mencionamos, no es nada que cambie radicalmente la forma de entender el juego; pero se agradece que Blizzard siga poniendo esmero en lo estético del juego, que al final forma parte de la experiencia.

Overwatch Temporada 3 (Blizzard)

Por fin hay una expansión narrativa en Overwatch Temporada 3

Algo que los fans venían esperando desde que se abandonaron las misiones de historia, es que por fin hay una expansión narrativa en Overwatch Temporada 3, que se aplica directamente dentro del juego.

Estamos hablando del evento estacional “Ataque al ánima”, que a diferencia de otros modos secundarios, está diseñado para contar el conflicto central contra Talon mediante desafíos diarios y semanales.

Los jugadores pueden elegir rutas de progreso que ofrecen más de 50 recompensas temáticas, vinculando las actividades de juego con el desarrollo de la historia de los personajes y el entorno criminal de la temporada.

Básicamente lo que hace la obra es hacer que vivas la guerra en contra de Talon de manera directa, mientras juegas varias partidas, haciendo que se sienta bastante orgánico en su progreso.

Overwatch Temporada 3 (Blizzard)

Blizzard hizo los ajustes correctos al gameplay de Overwatch Temporada 3

Aprovechado esta actualización, Blizzard hizo los ajustes correctos al gameplay de Overwatch Temporada 3, algo que venían pidiendo los jugadores desde hace un tiempo.

El Modo Estadio ha recibido un refresco sustancial con ajustes para héroes como Hazard, Tracer, Kiriko y Sojourn, además de la inclusión del mapa Universidad de Oasis.

Asimismo se agregó la sección “Creado por la comunidad”, donde se presentan experimentos de jugabilidad diseñados por jugadores famosos, permitiendo probar cambios por tiempo limitado.

Además, se han eliminado las restricciones de agrupación en el juego competitivo para mejorar la experiencia de emparejamiento.

Overwatch Temporada 3 (Blizzard)

¿Vale la pena Overwatch Temporada 3?

Overwatch Temporada 3 logra equilibrar con éxito la ambición narrativa con la innovación técnica, siendo el mejor contenido para esta versión del juego al momento.

Con la llegada de Shion y Neon Junction, Overwatch Temporada 3 no solo refresca el meta, sino que muestra una visión donde cada temporada se siente conectada a un universo mayor.

Claro que persisten errores como la manera de avanzar en el Pase de Batalla, y si los eventos de historia de verdad suplen las promesas de la fallida segunda entrega de la obra.

Sin embargo, esos son inconvenientes que van más allá del contenido actual; mismo que, en general, es de las actualizaciones más robustas hasta la fecha.