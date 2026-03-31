Amazon MGM Studios ha presentado el nuevo el tráiler oficial de la película live action Masters of the Universe con Nicholas Galitzine, en donde también revela la fecha oficial de cuándo se estrenará en cines.

Cabe recordar que Masters of the Universe es una adaptación al live action del clásico animado de los 80 sobre He-Man, y en este tráiler revelado, se muestra, además de la fecha de estreno, elementos y frases que han emocionado a los fans.

Masters of the Universe llega en junio a las salas de cine

A través de sus redes sociales, Amazon MGM Studios lanzó el tráiler de Masters of the Universe, el nuevo live action de la caricatura de los 80, el cual es todo un clásico que acompañó a toda una generación.

De acuerdo con el tráiler, el estreno en cines de Masters of the Universe será el próximo el 5 de junio de 2026, en donde presentarán la historia del Príncipe Adam, un joven criado en la Tierra que descubre su legado como príncipe de Eternia.

Él deberá recuperar la Espada del Poder y transformarse en He-Man para poder salvar su planeta de las fuerzas del mal lideradas por Skeletor.

Hasta el momento, el nuevo tráiler de Masters of the Universe ha generado reacciones positivas y entusiastas de quienes ya desean verla, pues aseguran que se “siente como volver a la infancia”.