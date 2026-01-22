El universo de He-Man regresa a la pantalla grande con Masters of the Universe, cuyo primer tráiler oficial fue revelado este 22 de enero.

Dirigida por Travis Knight y protagonizada por Nicholas Galitzine, la cinta revive la icónica franquicia de Mattel y llegará a los cines el viernes 5 de junio de 2026.

Así luce el tráiler live action de Masters of the Universe

El 22 de enero de 2026 fue publicado en YouTube el primer tráiler oficial de la película live action Masters of the Universe, la cual está dirigida por Travis Knight y protagonizada por Nicholas Galitzine.

Tal y como se muestra en el tráiler, la historia de Masters of the Universe sigue a un joven en la Tierra quien descubre su legado como el Príncipe Adam de un planeta alienígena, por lo que deberá recuperar una espada mágica para defender su reino contra Skeletor.

Masters of the Universe es la nueva película basada en la franquicia homónima de Mattel, está programada para estrenarse en cines el próximo 5 de junio de 2026.

Se libera el primer tráiler de Masters of the Universe, live action de He-Man (Amazon MGM Studios)

Cabe mencionar que Masters of the Universe está producida por Amazon MGM Studios, en donde reviven la franquicia que fue todo un éxito durante los años 80 con su protagonista He-Man.

La película live aciton de He-Man estará protagonizada por:

Nicholas Galitzine de 31 años de edad

Camila Mendes de 31 años de edad

Alison Brie de 43 años de edad

James Purefoy de 61 años de edad

Morena Baccarin de 46 años de edad

Jóhannes Haukur Jóhannesson de 46 años de edad

Charlotte Riley de 44 años de edad

Kristen Wiig de 52 años de edad

Jared Leto de 54 años de edad

Idris Elba de 53 años de edad

