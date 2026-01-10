Se ha dado a conocer que el manwha de Solo Leveling y su publicación en sí, estarán en pausa indefinida pero ¿Cuál es la razón oficial de esta decisión?

Esta es la razón por la cual Solo Leveling estará en pausa indefinida

Al final del capítulo 68 del manwha de Solo Leveling: Ragnarok, se dio a conocer que su publicación estará en pausa definida -también conocido como hiatus-, debido a los compromisos que tendrá Jin, el artista a cargo.

Y es que se dio a conocer en este capítulo de Solo Leveling, el cual está disponible en KakaoPage, que Jin comenzará pronto con su servicio militar, el cual es obligatorio en Corea del Sur para todos los hombres.

“Hola, queridos lectores. Soy el artista JIN (REDICE STUDIO). Incluso antes de trabajar en Solo Leveling, fui un gran fanático de esta obra durante mis años escolares. Comencé a dibujar inspirado por la obra y la dirección artística de Jang Sung-rak, y esa influencia ha permanecido como base de mi trabajo. Tras graduarme, participé en concursos y, por una oportunidad inesperada, fui elegido para trabajar en historias derivadas de Solo Leveling. Recuerdo claramente la emoción que sentí al enterarme. Han pasado cuatro años desde entonces, y a través de los side stories y Ragnarok he adquirido muchas experiencias, tanto como autor como persona. Estoy cerrando todos los trabajos relacionados con este título y me alejaré por un tiempo debido al servicio militar, pero esto no es un final; es otro periodo de preparación. También envío mi apoyo al artista que continuará la serie, otro discípulo de Jang Sung-rak, quien enfrentará un gran desafío al asumir esta labor.” Jin, artista de Solo Leveling

Usualmente este tiene una duración de entre 18 y 21 meses, dependiendo de la rama y las circunstancias del recluta, por lo que este sería aproximadamente el tiempo de espera para que el manwha de Solo Leveling vuelva nuevamente a su publicación.

Aunque de momento, Jin reveló que otro artista estará en su lugar mientras está ausente, mismo que también discípulo del fallecido Jang Sung-rak, mejor conocido como Dubu; esta pausa llega después de 22 capítulos desde el regreso de la primera temporada de Solo Leveling, en donde alcanzó un punto clave en su popularidad.

“A todos los que trabajaron conmigo y, sobre todo, a los lectores que apoyaron esta obra, les doy las gracias.Cada reacción de ustedes fue una gran fuente de fuerza. Seguiré esforzándome para mostrarles un arte del que no me avergüence.” Jin, artista de Solo Leveling