El nuevo PS Plus por fin está disponible en México desde la primeras horas de este 13 de junio de 2022 , tanto para PlayStation 4, como para PlayStation 5.

Si tienes pensado suscribirte a alguno de los paquetes de PS Plus, a continuación te damos todos los detalles de cada uno de estos.

PlayStation Plus Essential

Dos juegos mensuales descargables

Descuentos exclusivos

Almacenamiento en la nube para juegos guardados

Acceso al multijugador online

Precio:

6.99 dólares mensuales (139.51 pesos) / 16.99 dólares trimestrales (339 pesos) / 39.99 dólares anuales (798 pesos)

*PlayStation Plus Essential es el antiguo PS Plus sin ninguna modificación

PlayStation Plus Extra

Ofrece todos los beneficios del nivel Essential

Agrega un catálogo de hasta 400 de los juegos de PS4 y PS5

y No habrá juegos de Día 1

Precio:

10.49 dólares mensuales (209 pesos) / 27.99 dólares trimestrales (558 pesos) / 66.99 dólares anuales (1337 pesos)

PlayStation Plus Deluxe

PlayStation Plus Deluxe será el paquete que llegará a México y América Latina en lugar de PlayStation Plus Premium; sus beneficios son los siguientes:

Beneficios de los niveles Essential y Extra

Juegos clásicos de PS1, PS2 y PSP

Demos exclusivos

Precio:

11.99 dólares mensuales (239 pesos) / 31.99 dólares trimestrales (638 pesos) / 76.99 dólares anuales (1536 pesos)

La versión Premium de PS Plus, fue sustituida en México y América Latina por el paquete Deluxe, esto debido a que en nuestra región no hay PS Now.

Esto es, el servicio de la nube de PlayStation, por lo que México y América Latina, de momento, no cuentan con acceso a títulos de PS3, aunque se espera que próximamente estén disponibles.

Toma en cuenta que al precio señalado por Sony para la suscripción a PS Plus, le debes de sumar entre 30 a 300 pesos extra en México, debido al impuesto del 16% a transacciones en plataformas digitales.

Por ejemplo, la suscripción anual de PS Plus Deluxe en México, ya con impuesto, viene saliendo en 89 dólares, que serían unos 1800 pesos.

Precio PS Plus México (Especial)

¿Qué juegos incluye PS Plus?

Lo interesante del nuevo PS Plus son los juegos retro y actuales a los que dará acceso; mismos que serían el aliciente para que alguien se suscriba al servicio.

Aquí tienes la lista de todos los juegos disponibles en PS Plus en México.

Catálogo de juegos de PS4 y PS5 (Planes de PlayStation Plus Extra y Premium/Deluxe)

Alienation | Housemarque, PS4

Bloodborne | FromSoftware, PS4

Concrete Genie | Pixelopus, PS4

Days Gone | Bend Studio, PS4

Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

Death Stranding y Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

Destrucción AllStars | Lucid Games, PS5

Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

Ghost Of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/PS5

God of War | Santa Monica Studio, PS4

Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

Horizon Zero Dawn | Guerrilla, PS4

Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

Knack | Japan Studio, PS4

LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

Matterfall |Housemarque, PS4

MediEvil | Other Ocean, PS4

Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Resogun | Housemarque, PS4

Returnal | Housemarque, PS5

Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

Tearaway Unfolded |Media Molecule, PS4

The Last Guardian | Japan Studio, PS4

The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

Until Dawn | Supermassive Games, PS4

Uncharted The Nathan Drake Collection |Naughty Dog, PS4

Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

WipEout Omega Collection | Clever Beans y Creative Vault Studios, PS4

Ashen | Annapurna Interactive,PS4

Assassin’s Creed Valhalla| Ubisoft, PS4/PS5

Batman: Arkham Knight | WB Games, PS4

Celeste | Maddy Makes Games, PS4

Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

Dead Cells| Motion Twin, PS4

Far Cry 3 Remaster| Ubisoft, PS4

Far Cry 4| Ubisoft, PS4

Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD., PS4

For Honor| Ubisoft, PS4

Hollow Knight | Team Cherry, PS4

Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD., PS4/PS5

Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

Resident Evil | Capcom Co., Ltd., PS4

Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

South Park: The Fractured but Whole*** | Ubisoft, PS4

The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

The Crew 2| Ubisoft, PS4

Tom Clancy’s The Division| Ubisoft, PS4

Catálogo de juegos clásicos: PlayStation Original y PSP (Plan de PlayStation Plus Premium/Deluxe)

Ape Escape | Japan Studio, PlayStation original

Hot Shots Golf | Japan Studio, PlayStation original

I.Q. Intelligent Qube | Japan Studio, PlayStation original

Jumping Flash! | Japan Studio, PlayStation original

Syphon Filter | Bend Studio, PlayStation original

Super Stardust Portable | Housemarque, PSP

Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation original

Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation original

Worms World Party | Team 17, PlayStation original

Worms Armageddon | Team17, PlayStation original

*REMASTERIZACIONES

Ape Escape 2 | Japan Studio, PS4

Arc the Lad: Twilight of the Spirits | Japan Studio, PS4

Dark Cloud | Japan Studio, PS4

Dark Cloud 2 | Japan Studio, PS4

FantaVision | SIE, PS4

Hot Shots Tennis | Japan Studio, PS4

Jak II | Naughty Dog, PS4

Jak 3| Naughty Dog, PS4

Jak X: Combat Racing | Naughty Dog, PS4

Jak and Daxter: The Precursor Legacy | Naughty Dog, PS4

Rogue Galaxy | Japan Studio, PS4

Siren | Japan Studio, PS4

Wild Arms 3 | SIE, PS4

BioShock Remastered | 2K Games, PS4

Borderlands: The Handsome Collection | 2K Games, PS4

Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing, PS4

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | THQ Nordic, PS4

LEGO Harry Potter Colección | WB Games, PS4

PlayStation Plus (Sony)

A señalar también que Ubisoft anunció que su servicio Ubisoft+ estará disponible con el nuevo PlayStation Plus, con los siguientes juegos:

Assassin’s Creed Valhalla’

‘For honor’

‘The Crew 2′

‘Child of Light’

‘Eagle Fight’

‘Far Cry 3: Blood Dragon’

‘Far Cry 3: Remaster’

‘Far Cry 4′

‘Legendary Fishing’

‘Risk: Urban Assault’

‘South Park: The Fractured but Whole’

‘South Park: The Stick of Truth’

‘Space Junkies’

‘Star trek: Bridge Crew’

‘Starlink: Battle for Atlas’

‘STEEP’

‘The Crew’

‘The Division’

‘Trackmania Turbo’

‘Transference’

‘Trials Fusion '

‘Trials of the Blood Dragon Game’

‘Trials Rising’

‘Valiant Hearts: The Great War’

‘Watch Dogs’

‘Werewolves Within’

‘ZOMBI’

También se tiene un total de 5 demos en el nuevo PS Plus.

Uncharted: Colección Legado de ladrones | Naughty Dog, PS5

Horizon Forbidden West | Guerrilla, PS4/PS5

Cyberpunk 2077 | CD Projekt, PS5

Farming Simulator 22 | Giants Software GmBH, PS4/PS5

Tiny Tina’s Wonderland | 2K Games, PS4/PS5

WWE 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

¿Cómo contrato PS Plus en México?

Contratar cualquiera de los paquetes de PS Plus en México es muy fácil. A continuación te damos los pasos a seguir.

Ve al dashboard de tu PS4 o PS5

Ahí ve a la pestaña de PS Plus

En ese apartado te aparecerán todas las opciones de suscripción

Elige la que más te agrade y ve a la opción “Confirmar Compra”.

Se te pedirá una forma de pago, ya sea que vincules una tarjeta de crédito o débito, o una tarjeta de PS Plus que se pueden comprar en tiendas de autoservicio.

Hay que aclarar que dichas tarjetas de PS Plus no cuentan con los precios actuales en este momento, tendrías que pagar la diferencia.

Una vez elegido la forma de pago, la compra debería de estar completada y tendrías acceso a PS Plus.