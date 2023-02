Para nadie es secreto que Chris Pratt es lo que menos entusiasma a los fans de la película de Super Mario Bros.; sin embargo, ya tendríamos un reemplazo de primera línea, ni más ni menos que Pedro Pascal.

Resulta que Pedro Pascal fue el invitado especial del último episodio de Saturday Night Live, donde hizo un sketch parodia de Super Mario Bros., o bueno, de Mario Kart para ser exactos.

Este sketch es una especie de burla/homenaje al trabajo del actor en The Last of Us, pues se retoma toda la trama de la serie de HBO; pero la traspasa a una versión post-apocalíptica del juego de Nintendo.

El resultado es para aplaudir, no sólo por la interpretación de todos los involucrados, también por las referencias a los juegos de PlayStation y Nintendo, así como los increíbles efectos especiales.

Pedro Pascal es mejor que Chris Pratt según los fans de Super Mario Bros.

Con la película de Super Mario Bros. a la vuela de la esquina, muchos fans no perdieron el tiempo comparando al Mario de Pedro Pascal, con el de Chris Pratt.

Todos estuvieron de acuerdo que Pedro Pascal es un mejor Mario que Chris Pratt, lo curioso es que este último sólo hace la voz del personaje en la película de Super Mario Bros.

Aún así, y a pesar del tono “oscuro” del actor chileno, el público convino que su versión del fontanero italiano tiene más “alma” que la del interprete de Guardianes de la Galaxia.

Muchos lamentaron que Universal e Illumination no se fijaran en Pedro Pascal a la hora de hacer el casting para el filme de Nintendo.

Pedro Pascal como Mario (Especial)

¿No es muy tarde para reemplazar a Chris Pratt con Pedro Pascal como Mario, verdad?

Pedro Pascal como Mario es mejor que Chris Pratt como Mario.

Chris Pratt nunca le hará justicia a Mario como Pedro Pascal le hizo.

Chris Pratt ha sido criticado por su mala actuación en Super Mario Bros.

Que se pida a Pedro Pascal en la película de Super Mario Bros. en lugar de Chris Pratt no es gratuito, desde el primer tráiler se ha criticado mucho la interpretación de este último.

Mientras que Jack Black y Anya Taylor-Joy se destacaron en sus papeles de Bowser y Peach, Chris Pratt nunca se ha podido ganar a los fans de Super Mario Bros.

Muchos señalan que su actuación carece de sentimiento y carisma propios del fontanero de Nintendo; algunos señala que da la impresión que sólo leyó las líneas un día y luego se fue a su casa.

A dos meses del estreno de la película, es poco probable que Universal, Illumination o Nintendo quieran hacer un cambio en las voces, por lo que la petición de Pedro Pascal se quedara en eso.

Con información de Twitter.