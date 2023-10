Pues ya tenemos la palomera de The Marvels en Cinemex, misma que se sale de todo el estándar conocido y no por estar inspirada en Nick Fury.

Resulta que la palomera de The Marvels en Cinemex es de las cosas más tiernas que ha visto el mundo coleccionable en los últimos años.

Se trata del siempre recio Nick Fury, en una versión chibi, acompañado de los gatos mascota de la Capitana Marvel; entre ellos, la mortal Goose.

Si preguntas dónde irán las palomitas, debes saber que la cabeza de este simpático Nick Fury se abrirá para que ahí se deposite la botana.

Precio de la palomera de The Marvels en Cinemex

Como buen anuncio previo y filtración, no hay detalles del precio de la palomera de The Marvels en Cinemex en este momento.

Pero no te preocupes, que los coleccionistas ya están haciendo sus especulaciones de cuánto va a costar y si se venderá en combo.

La palomera de The Marvels en Cinemex se vendería en combo con dos refrescos grandes, se habla de que el precio iría entre los 350 y 400 pesos.

También se venderá por separado, en ese caso se estima que el precio estaría entre los 250 a 300 pesos; aunque hay que esperar la información oficial.

Palomera de The Marvels en Cinemex (Vasos de Cine y Coleccionables)

¿Cuándo estará disponible la palomera de The Marvels en Cinemex?

Lamentablemente tampoco tenemos la fecha de lanzamiento de la palomera de The Marvels en Cinemex.

No obstante, dado que la película llegará el 10 de noviembre de 2023, los coleccionables se lanzarían en un par de semanas.

Rumores indican que la palomera de The Marvels en Cinemex se comenzará a vender en la misma semana del estreno, a partir entre el 6 y el 10 de noviembre .

Esto para darle salida a los coleccionables de Trolls 3 y Five Nights at Freddy’s, para no canibalizar los coleccionables.

Aunque también hay quien señala que se podría aprovechar el puente de Día de Muertos y sacar la palomera en esos días.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización de la palomera de The Marvels en Cinemex.

Con información de Vasos de Cine y Coleccionables