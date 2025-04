First look! Monster High Funko POPs! Dropping at the links below this week! Thanks @funkoinfo_ ~

EE ~ https://t.co/PhHARv92U2

Amzn ~ https://t.co/KOXMAZ9Usi#Ad #MonsterHigh #Mattel #FPN #FunkoPOPNews #Funko #FunkoPOP pic.twitter.com/D9DZV8qz3W