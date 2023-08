Aunque en un inicio tuvo un lanzamiento algo turbulento, Amazon ha logrado la estabilidad con sus MMO; ahora uno de ellos se prepara para dar su primera gran expansión, nos referimos a New World: Rise of the Angry Earth.

New World: Rise of the Angry Earth busca renovar varios aspectos del MMO, además de entregar una nueva historia y novedades para que el juego se mantenga fresco.

En una sesión que tuvimos con los desarrolladores, estos nos comentaron a grandes rasgos los que será este nuevo contenido que incluye desde un aumento de nivel, hasta una zona totalmente renovada.

Los desarrolladores que nos presentaron la expansión fueron:

Scot Lane, Game Director

Dave Verfaillie, Creative Director

Katy Kaszynski, Senior Producer

Rosie Strzalkowski, Associate Art Director, Lead for Elysian Wilds

Charles Bradbury, Art Director

Rob Chestney, Narrative Lead

A continuación te diremos a grandes rasgos lo que trae New World: Rise of the Angry Earth.

¿Cuál es la historia detrás de New World: Rise of the Angry Earth?

New World: Rise of the Angry Earth no podía ser una expansión importante sin una historia detrás; por ello la gente de Amazon le dio una narrativa bastante interesante.

New World: Rise of the Angry Earth, nos lleva al extremo sureste de Aeternum, donde la zona conocida como First Light, ha caído.

Artemisa y sus fuerzas han devastado el lugar, levantando una barrera y dejando en incógnita lo sucedido con todos los habitantes, pueblos y ciudades.

Tu eres de las pocas personas que pueden atravesar la barrera para descubrir qué ha pasado en la otrora pacífica First Light.

Aunque tu empresa no será fácil, pues te enfrentarás a un nuevo enemigo, los Beast Lords; pero no te preocupes, pues ahora contarás con la ayuda de algunos de los animales más formidables de este mundo.

¿Qué trae de nuevo New World: Rise of the Angry Earth?

New World: Rise of the Angry Earth contará con varias novedades derivadas de la trama construida para la expansión, siendo lo más destacado la capacidad de montar algunos animales.

Esto te facilitará tu viaje en New World: Rise of the Angry Earth, además de que abrirá una nueva ventana de posibilidades.

También tendrás una nueva arma con su propio árbol de habilidades y la posibilidad de enfrentarte a los poderosos Beast Lords.

Las novedades de New World: Rise of the Angry Earth son las siguientes:

Monturas: Podrás domesticar caballos, lobos y leones, además de personalizarlos con su propio equipamiento. Contarás con la habilidad Riding Trade para obtener mejoras como mayor velocidad y alimentos consumibles de mayor nivel.

Nueva progresión: El nivel de personaje aumentará a 65 y la puntuación de equipo a 700, agregando también nuevos atributos. Las habilidades comerciales aumentarán al nivel 250. Y tendrás una nueva misión de facción que desbloqueará nuevos ítems y equipamiento.

Nueva rareza de equipo: Se agregarán los Artefactos, una nueva opción de mejora para armas y armaduras. Al completar una serie de misiones se desbloqueará todo el potencial de los artefactos, revelando 6 nuevas ventajas.

Nueva arma - Flail- : Arma para una mano con la opción de equipar un escudo. Contará con su propio árbol de habilidades y se podrá vincular a la magia arcana para obtener diversos efectos especiales.

Una zona transformada: Elysian Wilds: Así es como se conoce ahora a la zona de First Light. Todo este mapa ha sido renovado con nuevas estructura, accidentes orográficos y enemigos poderosos.

Nueva expedición: The Savage Divide: Necesitarás nivel 62 o superior, pues deberás localizar a los Beast Lords primordiales, los jefes más poderosos de la expansión.

Nueva habilidad Heartrune - Furia primigenia - : Te dará un poder inmenso por unos cuantos segundos, en los que podrás combatir cuerpo a cuerpo a un nivel superior.

¿Cuándo sale New World: Rise of the Angry Earth?

Según lo comentado, New World: Rise of the Angry Earth estará disponible a nivel mundial el 3 de octubre de 2023 , por un precio de 29.99 dólares, unos 500 pesos .

Como imaginarás, necesitas el juego base para acceder a New World: Rise of the Angry Earth.

Hasta donde se comentó, sólo habrá versión digital, no se tiene planeada una edición física del juego y menos las ya acostumbradas ediciones de colección.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto.