'The World Ends With You' tendrá su secuela a 13 años de haber sido lanzado (VIDEO)

Estará disponible para PS4 y Switch en 2021.

Luego de 13 años, Square-Enix anunció la llegada de 'NEO: The World Ends With You', secuela del título lazado en 2007 para el Nintendo DS. Esta nueva entrega estará disponible para PS4 y Switch durante el verano de 2021.

El juego llevará a los jugadores a las calles de Shibuya, donde serán parte del “Reapers’ Game,” una batalla mortal para sobrevivir. Los jugadores tomarán el control de Rindo mientras explora el corazón de Tokio para descubrir los misterios detrás de esta extraña competencia.

En 'NEO: The World Ends with You', los fans encontrarán una fiel recreación del Shibuya actual, donde pelearán contra los monstruos, en un ambiente 3D con estilo de anime, emulando un poco el juego original de hace más de una década.

Gamers están comparando a 'The World Ends With You' con 'Persona 5'

Algo curioso que se ha suscitado con el anunció de 'NEO: The World Ends With You' es que muchos lo están comparando con 'Persona 5', JRPG muy popular que fuera lanzado en 2016, y que ha contando un varias revisiones posteriores.

Fans del juego de PS4 señalan que la obra de Square-Enix es una copia "barata" del título de Atlus; a pesar de que la segunda franquicia tiene ya varios años en el mercado, aunque había sido olvidada por la desarrolladora.

Esto sucede por una combinación entre el tiempo que pasó 'The World Ends With You' en el baúl de los recuerdos y el fenómeno en que se ha convertido la saga 'Persona' en los últimos tiempos; aún así, varios consideran que es demasiado aventurado y pretencioso afirmar que 'NEO' es una copia, cuando se desconoce su origen.

Como sea, esta mini polémica ha ayudado al juego de Square a posicionarse como tema de discusión entre los fans que no sabían de qué se trataba, lo cual al final de cuentas podría ser positivo para el estreno el año que entra.