¿Cuándo empieza Me Caigo de Risa en 2025? Faisy, conductor del programa, reveló que la temporada 11 ya se está grabando, con grandes sorpresas.

En entrevista con Eden Dorantes, el conductor de 45 años confirmó que la nueva entrega de Me Caigo de Risa en 2025 estrenará elenco.

¿Quiénes se integran a la “familia disfuncional”? Faisy anunció que cuatro talentosas mujeres se suman a Me Caigo de Risa para darle frescura a la emisión.

Me Caigo de Risa: Faisy revela quién será una de las nuevas integrantes del programa

¿Quiénes son las nuevas integrantes de Me Caigo de Risa? Faisy reveló que la actriz Adriana Montes de Oca, 31 años, es una de las nuevas integrantes.

El conductor destacó su talento teatral, que promete renovar la energía del programa.

Faisy prefirió reservarse el nombre de las otras tres nuevas integrantes, señalando que no son muy conocidas, pero que tienen gran potencial para brillar en la pantalla.

La nueva temporada de Me Caigo de Risa no contará con El Guana, ¿por culpa de La Casa de los Famosos México 2025?

¿Cuándo inicia la temporada 11 de Me Caigo de Risa? Faisy señaló que apenas están en la segunda semana de grabaciones por lo que aún no se ha fijado la fecha.

El conductor vio una ventaja en ello, pues comentó que han tenido que prescindir de la participación de José Luis Rodríguez, “El Guana”.

El comediante de 38 años es uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025.

Al respecto, Faisy dijo que si resultara eliminado en estos días, podría reincorporarse a Me Caigo de Risa; sin embargo, dijo que él prefiere que continúe en el reality show.

De hecho, dijo que toda la producción de Me Caigo de Risa está colaborando para conseguirle votos y prolongar su estancia.

¿Qué opina de que Guana es considerado como un “mueble” en La Casa de los Famosos México 2025, por no generar contenido interesante?

“La gente le dice mueble, sí es un mueble, pero es nuestro mueble”, dijo Faisy, señalando que conforme pasen los días, El Guana irá aprendiendo a mejorar sus estrategias de juego para poder llegar a la final del reality show.

Sobre el supuesto ultimátum que habría dado para evitar el regreso de Mariana a Me Caigo de Risa, Faisy aseguró en entrevista con Hoy: “Yo no quitaría la chamba a nadie”.

El conductor destacó que la falta de armonía con Mariana Echeverría no es solo con él, pues “ella habló mal de varios del elenco”.

No obstante, Faisy dijo que puede trabajar con quien sea. “Amo mi trabajo y no me costaría nada conducir con alguien con quien no me llevo”, concluyó.