‘League of Legends’: Playoffs de la División de Honor quedaron definidos

La fase regular de la División de Honor, liga mexicana de ‘League of Legends’, ha terminado y con ello se ha definido el camino en los playoffs del torneo.

Los calificados a los playoffs de la División de Honor de ‘League of Legends’ son: Team Aze, The Kings, We Talent, Arctic Gaming, Six Karma y Atomic México.

Team Aze, invicto en fase regular, y The Kings pasarán directamente a semifinales tras finalizar en la posición 1 y 2 de la tabla respectivamente.

Playoffs División de Honor League of Legends (LVP)

En los cuartos de final, Arctic Gaming se enfrentará a We Talent; donde los primeros son favoritos debido a su experiencia en estas instancias.

En la otra llave, tendremos una partida inédita, con Atomic México debutante en esta fase, contra los “nuevos” de Six Karma; duelo con pronóstico reservado.

Los cuartos de final de la División de Honor de ‘League of Legends’ se llevarán a cabo este miércoles 14 y jueves 15 de julio a las 6:00 p.m. por twitch.tv/lvpmex.

El campeón de la División de Honor de ‘League of Legends’ iría directo al Regional

Estos playoffs de la División de Honor de ‘League of Legends’ son importantes, pues el campeón tendría pase al Regional para optar por un lugar en la LLA.

Si hay campeones diferentes en el Apertura y Clausura de la División de Honor de ‘League of Legends’, por lo general se hace un desempate para el Regional.

Sin embargo, en esta ocasión no sucedería eso porque el campeón del torneo pasado, LDM, ya no forma parte de la liga mexicana, dejando su lugar vacante.

Regionales League of Legends (LVP)

Así al no haber otro campeón, el ganador de este Clausura de la División de Honor de ‘League of Legends’ calificaría automáticamente al Regional.

Claro, hay que ver qué deciden Riot y la LVP en este aspecto; pero hasta este momento, no parece que haya impedimento alguno para que suceda.

Estaremos al pendiente de todo lo que suceda en estos playoffs de la División de Honor de ‘League of Legends’.