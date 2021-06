‘League of Legends’: La Liga Latinoamérica regresa el 19 de junio con su formato online

El próximo 19 de junio dará inicio el torneo de Clausura 2021 de la Liga Latinoamérica (LLA) de ‘League of Legends’ (’LoL’) tras un par de meses de descanso.

La Liga Latinoamérica de ‘LoL’ mantendrá a sus 8 equipos que participaron en el apertura: All Knights, Infinity, Estral, Kaos Latin Gamers, XTEN, Isurus y Furious Gaming.

Las primeras dos jornadas ya están definidas y nos traerán enfrentamientos muy interesantes, incluyendo la revancha de la final pasada.

Clausura 2021 LLA 'LoL' (Riot Games)

La primera partida del Clausura 2021 de la Liga Latinoamérica de ‘League of Legends’ tendrá a Infinity y Furious como los protagonistas, campeón u subcampeón actual del torneo.

Otros enfrentamientos destacados con All Knights vs Estral, Rainbow7 vs Estral e Infinity vs Isurus, estos dos últimos se darán el domingo 20.

Las partidas del Clausura 2021 de la Liga Latinoamérica de ‘League of Legends’ se llevarán a cabo todos los sábados y domingos a partir de las 17 horas (CDMX).

La LLA de ‘LoL’ se mantendrá como un torneo online sin aficionados

Tal como viene sucediendo desde 2020, el Clausura 2021 de la LLA de ‘League of Legends’ será una competencia online sin aficionados.

Esta decisión se tomó luego de conversar con los equipos que compiten en la Liga Latinoamérica de ‘League of Legends’, esto con el fin de garantizar la seguridad de todos los involucrados.

De acuerdo con Riot, la intención es regresar al estadio de esports en la CDMX, para los playoffs de la competencia (incluyendo la final); aunque sin público.

LLA (Riot Games)

De todas formas esto se mantiene en “veremos” y se analizará cerca de la fecha, consultando de nueva cuenta a los equipos y demás personas relacionadas.

Las partidas se podrán ver en el canal de Twitch de ‘League of Legends’ en América Latina, así como en https://lolesports.com/ , además habrá actualizaciones en redes sociales.

Por otra parte, la LLA de ‘LoL’ mantendrá las dinámicas online con el público, incluyendo drops y recompensas por sintonizar la transmisión.